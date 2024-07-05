Второй случай смерти пациента с ботулизмом зафиксирован в России
Пациент с ботулизмом умер в Дзержинске Нижегородской области
Второй случай смерти пациента с ботулизмом зафиксирован в России — в Дзержинске Нижегородской области умер 24-летний парень. Как сообщает Ni Mash, молодой человек ел салат с консервированной фасолью, однако причиной смерти стал не само ботулизм, а хроническое заболевание, которое обострилось из-за отравления.
Как сообщал Life.ru, в Москве и ряде других российских регионов зафиксированы случаи заражения ботулизмом. Все заболевшие употребляли блюда с тунцом и фасолью. 24 июня стало известно о первой смерти от ботулизма в России в рамках текущей вспышки. Администрация Костромской области отметила, что отягчающим фактором, приведшим к гибели парня, стало то, что он не стал обращаться за медицинской помощью при появлении первых симптомов.