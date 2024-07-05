Второй случай смерти пациента с ботулизмом зафиксирован в России — в Дзержинске Нижегородской области умер 24-летний парень. Как сообщает Ni Mash, молодой человек ел салат с консервированной фасолью, однако причиной смерти стал не само ботулизм, а хроническое заболевание, которое обострилось из-за отравления.