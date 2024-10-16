Названа возможная причина массового отравления россиян зефиром из «Вкусвилла» и «Пятёрочки»

Массовое отравление россиян зефиром из «Вкусвилла», «Пятёрочки» и «Перекрёстка» могло произойти по причине переедания. Такую версию в эфире радио «Комсомольская правда» выдвинула диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что десерт содержит сахарозаменитель мальтит, который плохо всасывается и провоцирует расстройства ЖКТ, что опасно даже для здорового человека.

«Они просто плохо всасываются. При небольшом количестве, 1-2 зефирки, всё это пройдёт без последствий. Ведь ещё многие покупают, видят в составе, что продукт не содержит сахара и думают: «Ага, значит мало калорий, отлично, коробочку съедим». Естественно, тогда может быть такая симптоматика даже у здорового человека», — объяснила эксперт.