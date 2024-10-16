Названа возможная причина массового отравления россиян зефиром из «Вкусвилла» и «Пятёрочки»
Диетолог Соломатина: Причиной массового отравления зефиром может быть переедание
Массовое отравление россиян зефиром из «Вкусвилла», «Пятёрочки» и «Перекрёстка» могло произойти по причине переедания. Такую версию в эфире радио «Комсомольская правда» выдвинула диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что десерт содержит сахарозаменитель мальтит, который плохо всасывается и провоцирует расстройства ЖКТ, что опасно даже для здорового человека.
«Они просто плохо всасываются. При небольшом количестве, 1-2 зефирки, всё это пройдёт без последствий. Ведь ещё многие покупают, видят в составе, что продукт не содержит сахара и думают: «Ага, значит мало калорий, отлично, коробочку съедим». Естественно, тогда может быть такая симптоматика даже у здорового человека», — объяснила эксперт.
Она обратила внимание, что метеоризм, диарею и вздутие, на которые жаловались россияне, нельзя однозначно квалифицировать как симптомы отравления. При этом продукты с сахарозаменителями чаще всего покупают люди, у которых уже есть определённые проблемы со здоровьем, отметила диетолог.
Напомним, ранее сотни клиентов «Вкусвилла» пожаловались на отравление зефиром. В сети магазинов отреагировали на эту информацию, отметив, что в составе продукта содержится мальтит, который при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. Позже покупатели начали массово жаловаться на отравление зефиром из «Пятёрочки» и «Перекрёстка». Данную продукцию уже изъяли из магазинов.