Производитель зефира из «Пятёрочки» разразился угрозами из-за новости о массовом отравлении

Кондитерская фабрика «Сокол», которая производит зефир «Жизель», не сомневается в качестве своей продукции и планирует пойти в суд из-за появившихся в СМИ сообщений о случаях отравления лакомством. Об этом пишет РБК со ссылкой на коммерческого директора компании Михаила Шамиса.

Он назвал сведения о массовом отравлении зефиром, произведённым кондитерской фабрикой «Сокол», не имеющими ничего общего с действительностью.

«Мы готовим иск о сведениях, порочащих нашу репутацию, и будем требовать опубликовать опровержения», — сказал Шамис.