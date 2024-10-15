Производитель зефира из «Пятёрочки» разразился угрозами из-за новости о массовом отравлении
Производитель зефира «Жизель» пригрозил судом авторам новости об отравлении
Тарелка с зефиром. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Hanin
Кондитерская фабрика «Сокол», которая производит зефир «Жизель», не сомневается в качестве своей продукции и планирует пойти в суд из-за появившихся в СМИ сообщений о случаях отравления лакомством. Об этом пишет РБК со ссылкой на коммерческого директора компании Михаила Шамиса.
Он назвал сведения о массовом отравлении зефиром, произведённым кондитерской фабрикой «Сокол», не имеющими ничего общего с действительностью.
«Мы готовим иск о сведениях, порочащих нашу репутацию, и будем требовать опубликовать опровержения», — сказал Шамис.
Ранее из супермаркетов для проведения экспертизы изъяли зефир от компании «Жизель». Причиной этому послужили сообщения о том, что покупатели массово отравились продукцией. По сведениям СМИ, все они почувствовали вздутие, боли в животе и диарею.