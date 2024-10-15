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15 октября, 13:37

Производитель зефира из «Пятёрочки» разразился угрозами из-за новости о массовом отравлении

Производитель зефира «Жизель» пригрозил судом авторам новости об отравлении

Тарелка с зефиром. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Hanin

Тарелка с зефиром. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Hanin

Кондитерская фабрика «Сокол», которая производит зефир «Жизель», не сомневается в качестве своей продукции и планирует пойти в суд из-за появившихся в СМИ сообщений о случаях отравления лакомством. Об этом пишет РБК со ссылкой на коммерческого директора компании Михаила Шамиса.

Он назвал сведения о массовом отравлении зефиром, произведённым кондитерской фабрикой «Сокол», не имеющими ничего общего с действительностью.

«Мы готовим иск о сведениях, порочащих нашу репутацию, и будем требовать опубликовать опровержения», — сказал Шамис.

Врач сравнила зефир с губкой, полной плесени и бактерий
Врач сравнила зефир с губкой, полной плесени и бактерий

Ранее из супермаркетов для проведения экспертизы изъяли зефир от компании «Жизель». Причиной этому послужили сообщения о том, что покупатели массово отравились продукцией. По сведениям СМИ, все они почувствовали вздутие, боли в животе и диарею.

Владимир Озеров
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