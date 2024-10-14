Врач сравнила зефир с губкой для плесени и бактерий Врач Кашух: Зефир впитывает влагу и может стать средой для размножения плесени 14 октября, 10:49 Если зефир выглядит засохшим, мокрым или имеет неприятный запах, это сигнал, что продукт испорчен. Обложка © Freepik / azerbaijan_stockers

Как и любой другой продукт, зефир может стать причиной пищевого отравления, особенно если были нарушены условия его производства, хранения или транспортировки. Так в беседе с Life.ru гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач – эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух прокомментировала сообщения о массовом отравлении зефиром в России.

По её словам, если на производстве не соблюдаются гигиенические требования, продукт может быть загрязнён кишечной палочкой или сальмонеллой. Даже небольшой кусочек такого зефира может привести к серьёзному отравлению. Дети, пожилые, люди с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и иммунодефицитами особенно уязвимы перед подобными некачественными продуктами.

Кроме того, причиной дискомфорта в ЖКТ может быть использование некачественных ингредиентов. Зефир обычно готовится из сахара, пектина или агар-агара, яичных белков и вкусовых добавок. Однако некоторые производители используют дешёвые аналоги натуральных продуктов, которые могут содержать вредные примеси или вещества. Также в зефир могут добавлять сахарозаменители. Они снижают калорийность продукта, но при избыточном употреблении негативно действуют на кишечник.

Зефир легко впитывает влагу и может стать благоприятной средой для размножения плесени и бактерий. Иногда он портится уже на складах или в процессе транспортировки. Если покупатель не обратит внимания на состояние упаковки или срок годности, он рискует приобрести испорченный товар. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач – эксперт лаборатории «Гемотест»

Чтобы минимизировать риск отравления, врач советует проверять срок годности перед покупкой. Также важно убедиться, что упаковка целая, без повреждений, разрывов или остатков влаги. Также не рекомендуется покупать зефир с большим количеством искусственных добавок, красителей и ароматизаторов. Чем проще состав — тем безопаснее продукт.

Зефир должен храниться в прохладном, сухом месте. Если в магазине зефир лежит на витрине под прямыми солнечными лучами, от покупки лучше отказаться.

Перед тем как съесть зефир, следует обратить внимание на его внешний вид. Он должен быть плотным, без липкости и следов плесени. Если он выглядит засохшим, мокрым или имеет неприятный запах, это сигнал, что продукт испорчен.

Напомним, ранее сообщалось, что сотни клиентов «Вкусвилла» пожаловались на отравление зефиром «Классический». Утверждалось, что у пострадавших появились сильные боли, тошнота и диарея, а в ответ на жалобы через приложение магазина потребители получают лишь соболезнования и рекомендации обратиться к врачу. Однако в сети магазинов опровергли эту информацию, но предупредили, что в составе данного зефира содержится заменитель сахара мальтит, который при чрезмерном употреблении действительно может оказывать слабительное действие.

Авторы Андрей Горяничев