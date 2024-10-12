Сотни россиян пожаловались на отравление после зефира из «Вкусвилла»

Сотни россиян пожаловались на отравление зефиром «Классический» из магазина «Вкусвилл», сообщает Mash. Как пишет телеграм-канала, среди жалоб — боль в животе, понос и тошнота.

Один из пострадавших рассказал телеграм-каналу, что отравился вместе с женой. Супруги направили жалобу магазину через приложение, а в ответ получили письмо с соболезнованиями и советами обратиться к врачу. При этом представители «Вкусвилла» заявили, что их продукция качественная.

По данным Mash, в Сети пишут, что после зефира живот болел так, что никакие лекарства не помогали. В отзывах на продукт предполагают, что причиной произошедшего может быть мальтит — многоатомный спирт из класса альдитов, получаемый из крахмала и используемый в качестве сахарозаменителя и подсластителя. Это вещество оказывает слабительное действие, не рекомендуется детям, подросткам и беременным.