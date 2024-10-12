«ВкусВилл» отреагировал на жалобы покупателей об отравлениях зефиром
«ВкусВилл» снял с продажи и отправил на экспертизу зефир из-за жалоб на отравления
«Вкусвилл» опроверг сообщения о массовом отравлении зефиром «Классический». В компании отметили, что были проверены все обращения от покупателей за последние четыре месяца продаж данного продукта — доля жалоб на качество зефира в среднем составляет менее 0,3% от общего числа покупок.
«Во «Вкусвилле» тщательно отслеживаются все обращения, тем более массовые жалобы. Распространяемая информация во внешних источниках информации не соответствуют действительности», — говорится в пресс-релизе.
В компании отметили, что в составе данного зефира содержится заменитель сахара мальтит. Данное вещество относится к разрешённым добавкам, однако при чрезмерном употреблении оно действительно может оказывать слабительное действие. Информация об этом есть на упаковке зефира.
В ближайшее время образцы продукта пройдут внеплановые исследования для подтверждения его полной безопасности. Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на «Вкусвилл», до получения результатов магазин решил снять с продажи зефир на мальтите.
Напомним, ранее сообщалось, что сотни клиентов «Вкусвилла» пожаловались на отравление зефиром «Классический». Утверждалось, что пострадавших появились сильные боли, тошнота и диарея, а в ответ на жалобы через приложение магазина потребители получают лишь соболезнования, и рекомендации обратиться к врачу.
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