«ВкусВилл» отреагировал на жалобы покупателей об отравлениях зефиром

«Вкусвилл» опроверг сообщения о массовом отравлении зефиром «Классический». В компании отметили, что были проверены все обращения от покупателей за последние четыре месяца продаж данного продукта — доля жалоб на качество зефира в среднем составляет менее 0,3% от общего числа покупок.

«Во «Вкусвилле» тщательно отслеживаются все обращения, тем более массовые жалобы. Распространяемая информация во внешних источниках информации не соответствуют действительности», — говорится в пресс-релизе.

В компании отметили, что в составе данного зефира содержится заменитель сахара мальтит. Данное вещество относится к разрешённым добавкам, однако при чрезмерном употреблении оно действительно может оказывать слабительное действие. Информация об этом есть на упаковке зефира.

В ближайшее время образцы продукта пройдут внеплановые исследования для подтверждения его полной безопасности. Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на «Вкусвилл», до получения результатов магазин решил снять с продажи зефир на мальтите.