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15 октября, 10:10

Из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» изъяли зефир после массового отравления

Зефир «Жизель» с мальтитом изъяли из магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» после жалоб на отравление. Об этом объявили в пресс-службе X5 Group в комментарии с RT, заверив, что на данный момент ни одной жалобы на это лакомство на горячей линии, сайте или других каналах обратной связи «Пятёрочки» не зафиксировано.

«В связи с публикациями о жалобах покупателей все продажи зефира с мальтитным сиропом в торговых сетях «Пятёрочка» и «Перекрёсток» и онлайн-гипермаркете Vprok.ru остановлены до выяснения всех обстоятельств», — уточнили в компании.

Сейчас зефир с мальтитом «‎Жизель» нельзя как купить непосредственно в магазинах или заказать через приложение. В Проводится расследование, выясняется источник информации о массовых жалобах покупателей, отметили в X5 Group. Там также назвали приоритетом безопасность и здоровье потребителей.

Ранее сотни клиентов «Вкусвилла» пожаловались на отравление зефиром «Классический». У пострадавших появились сильные боли, тошнота и диарея, а в ответ на жалобы через приложение магазина потребители получают лишь соболезнования и рекомендации обратиться к врачу. В сети магазинов опровергают эту информацию, но отмечают, что в составе угощения содержится мальтит, который при чрезмерном употреблении действительно может оказывать слабительное действие. А сегодня появились данные о том, что покупатели массово жалуются на отравление зефиром из «Пятёрочки» и «Перекрёстка». Примечательно, что лакомство делают на том же предприятии, что и товар «‎Вкусвилла».

Врач сравнила зефир с губкой, полной плесени и бактерий
Врач сравнила зефир с губкой, полной плесени и бактерий
Обложка ©

freepik / azerbaijan_stockers

Андрей Бражников
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