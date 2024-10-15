Из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» изъяли зефир после массового отравления

Зефир «Жизель» с мальтитом изъяли из магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» после жалоб на отравление. Об этом объявили в пресс-службе X5 Group в комментарии с RT, заверив, что на данный момент ни одной жалобы на это лакомство на горячей линии, сайте или других каналах обратной связи «Пятёрочки» не зафиксировано.

«В связи с публикациями о жалобах покупателей все продажи зефира с мальтитным сиропом в торговых сетях «Пятёрочка» и «Перекрёсток» и онлайн-гипермаркете Vprok.ru остановлены до выяснения всех обстоятельств», — уточнили в компании.