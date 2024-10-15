Из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» изъяли зефир после массового отравления
Зефир «Жизель» с мальтитом изъяли из магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» после жалоб на отравление. Об этом объявили в пресс-службе X5 Group в комментарии с RT, заверив, что на данный момент ни одной жалобы на это лакомство на горячей линии, сайте или других каналах обратной связи «Пятёрочки» не зафиксировано.
«В связи с публикациями о жалобах покупателей все продажи зефира с мальтитным сиропом в торговых сетях «Пятёрочка» и «Перекрёсток» и онлайн-гипермаркете Vprok.ru остановлены до выяснения всех обстоятельств», — уточнили в компании.
Сейчас зефир с мальтитом «Жизель» нельзя как купить непосредственно в магазинах или заказать через приложение. В Проводится расследование, выясняется источник информации о массовых жалобах покупателей, отметили в X5 Group. Там также назвали приоритетом безопасность и здоровье потребителей.
Ранее сотни клиентов «Вкусвилла» пожаловались на отравление зефиром «Классический». У пострадавших появились сильные боли, тошнота и диарея, а в ответ на жалобы через приложение магазина потребители получают лишь соболезнования и рекомендации обратиться к врачу. В сети магазинов опровергают эту информацию, но отмечают, что в составе угощения содержится мальтит, который при чрезмерном употреблении действительно может оказывать слабительное действие. А сегодня появились данные о том, что покупатели массово жалуются на отравление зефиром из «Пятёрочки» и «Перекрёстка». Примечательно, что лакомство делают на том же предприятии, что и товар «Вкусвилла».
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