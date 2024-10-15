Россияне массово жалуются на отравление зефиром из «Пятёрочки» и «Перекрёстка»
Покупатели из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» массово жалуются на отравление зефиром на мальтите вслед за клиентами «Вкусвилла». Как стало известно Mash, все они испробовали угощение под названием «Жизель».
Зефир «Жизель». Скриншот © «Пятёрочка»
Журналисты утверждают, что пострадали десятки человек. Все они почувствовали вздутие, боли в животе и диарею после десерта, который содержит мальтитный сироп и мальтит. Оказалось, что сладость делают на том же заводе в подмосковном Дмитрове, где «Классический» из «Вкусвилла», которым могли отравиться сотни россиян.
Напомним, ранее сообщалось, что сотни клиентов «Вкусвилла» пожаловались на отравление зефиром «Классический». Утверждалось, что у пострадавших появились сильные боли, тошнота и диарея, а в ответ на жалобы через приложение магазина потребители получают лишь соболезнования и рекомендации обратиться к врачу. Однако в сети магазинов опровергли эту информацию, но предупредили, что в составе данного зефира содержится заменитель сахара мальтит, который при чрезмерном употреблении действительно может оказывать слабительное действие.
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