Россияне массово жалуются на отравление зефиром из «Пятёрочки» и «Перекрёстка»

Покупатели из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» массово жалуются на отравление зефиром на мальтите вслед за клиентами «Вкусвилла». Как стало известно Mash, все они испробовали угощение под названием «Жизель».

Зефир «Жизель». Скриншот © «Пятёрочка»

Журналисты утверждают, что пострадали десятки человек. Все они почувствовали вздутие, боли в животе и диарею после десерта, который содержит мальтитный сироп и мальтит. Оказалось, что сладость делают на том же заводе в подмосковном Дмитрове, где «Классический» из «Вкусвилла», которым могли отравиться сотни россиян.