«Вызывает привыкание»: Россиянам объяснили, как отличить поддельный мёд от настоящего Диетолог Королёва: Добавленный сахар в поддельном мёде вызывает привыкание 11 сентября, 12:30 Диетолог Маргарита Королёва заявила, что добавленный сахар в поддельном мёде вызывает привыкание. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Subbotina Anna

Мёд — не только вкусное лакомство, но и настоящее сокровище для здоровья и красоты. Однако зачастую недобросовестные производители используют некоторые добавки, выдавая продукт за натуральный. В этой связи Минпромторг РФ призвал ретейлеров убрать с полок «неправильный мёд». А врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с Life.ru рассказала, как понять, что перед вами подделка.

По словам эксперта, в такой мёд могут быть добавлены сахар, фруктоза и другие компоненты, которые делают продукт более тяжёлым. «Липовый» мёд должен быстро растворяться в воде, в то время как настоящий опустится на дно, не растворившись. Причём поддельный, как подчеркнула специалист, опасен для людей с сахарным диабетом.

Покупая сертифицированный и натуральный продукт, вы планируете употреблять его дозированно, но, если это подделка, мёд хочется снова и снова, поскольку добавленный сахар вызывает привыкание. У человека происходит смена настроения и дополнительная потребность в данном продукте. Если мёд натуральный, то небольшие дозировки не навредят даже диабетикам. Маргарита Королёва Врач-диетолог, доктор медицинских наук

На вкус отличить поддельный мёд от настоящего непросто, возможно, у «липового» появится какой-то осадок. Внешне определить это ещё сложнее, люди верят тем данным, которые написаны на упаковке.

«Но, проведя проверку, можно понять, что мёд поддельный. Он не растворяется, вкус и оттенок у него не те. Также можно отправить в лабораторию данный продукт, чтобы убедиться в подлинности мёда», — заключила диетолог.

Этим летом «Роскачество» проверило отечественных производителей мёда. Акцент сотрудники сделали на производителях, у которых уже фиксировали признаки фальсификации. Оказалось, что в цветочный и липовый мёд работники по-прежнему добавляют пшеничный и кукурузный сироп. Этот факт, как подчеркнули в «Роскачестве», свидетельствует о подделке.

Авторы Андрей Горяничев