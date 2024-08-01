В России найден "липовый" липовый мёд

Специалисты "Роскачества" проверили отечественных производителей мёда. Акцент сотрудники сделали на производителях, у которых уже фиксировали признаки фальсификации.

"Роскачество" исследовало фасованный мёд 16 торговых марок. Мёд произведён в Воронежской, Московской, Новосибирской и Новгородской областях. Мы исследовали мёд по 14 показателям: достоверность маркировки, качество и безопасность товара", — уточнили в ведомстве.

Оказалось, что в цветочный мёд ("Медовая долина", "Наша Сибирь", "О’‎кей Daily", "365 дней", гречишный мёд "Каждый день") и липовый мёд ("Медовый край", "Медовая долина", "Просто") работники добавляют пшеничный и кукурузный сиропы. Этот факт, как подчеркнули в "Роскачестве" свидетельствует о подделке.

Кроме того, специалисты заметили, что в некоторых продаваемых марках не хватает пролина. Речь идёт о мёде "Дедушкин улей", "365 дней", "О’‎кей Daily", "Просто", "Медовый край", "Наша Сибирь" и "Полевые просторы". Товары этих производителей незрелые и могут быть перегретыми.

А при анализе продуктов марок "Наша Сибирь", "Таёжный дар", "Полевые просторы", "Лента", "Медовый край", "Ваш выбор" и "365 дней" в "Роскачестве" зафиксировали низкое содержание ферментов. При этом цветочный мёд "Наша Сибирь" в результате проверки оказался подсолнечниковым, как и "Медовый край" и "Просто".