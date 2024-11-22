Криостимуляция: Учёные выяснили, как холод действует на качество сна

Недавнее исследование выявило, что кратковременное воздействие экстремального холода может существенно улучшить качество сна и настроение. В ходе исследования учёные установили, что всего 5 минут в криостимуляционной камере при температуре -90 °C положительно влияют на продолжительность и структуру сна, особенно на медленноволновую фазу.

По результатам исследования медленный сон в среднем увеличивается на 7,3 минуты в первых двух циклах сна. Также улучшается настроение и снижается тревожность, особенно у женщин, снижается воспаление и стабилизируется сердечная деятельность после физической нагрузки.

Исследование проводилось с участием 20 здоровых молодых людей, которые ежедневно подвергались криостимуляции в течение пяти дней. Участники вели привычный образ жизни, избегая алкоголя, кофеина и интенсивной физической активности. Ночные измерения биологической активности подтвердили улучшение качества сна.

Кинезиолог Оливье Дюпюи, руководивший исследованием, отметил, что эффекты холода могут различаться в зависимости от пола, что требует дальнейших исследований для оптимизации методики. Тем не менее, криостимуляция не показала значительного влияния на скорость засыпания и продолжительность фазы быстрого сна. Ученые планируют продолжить исследования для более глубокого понимания влияния холода на сон и общее самочувствие.

Криостимуляция уже находит применение среди спортсменов для восстановления после соревнований, а также может стать перспективным методом лечения бессонницы и других нарушений сна, хронических воспалений и снижения когнитивных функций.

«Использование холода в терапевтических целях имеет долгую историю, восходящую к Древней Греции», — подчеркнул Дюпюи, добавив, что положительные результаты не ограничиваются эффектом плацебо и уже подтверждены среди элитных спортсменов. Этот метод может стать важным инструментом в арсенале медицины и спортивной реабилитации, открывая новые возможности для улучшения качества жизни и здоровья людей.