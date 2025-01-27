Код успеха: Психолог объяснила, что такое социальный интеллект и как его развить
Психолог Копнева: Для достижения успеха надо развивать социальный интеллект
Достичь успеха в жизни можно не только благодаря уму, талантам и связям. Одним из важных условий является также развитие социального интеллекта, заявила РИАМО психолог-расстановщик Лучия Копнева.
«Это способность распознавать и интерпретировать людские эмоции, а также правильно выражать свои. Также социальный интеллект подразумевает навыки коммуникации, умение сотрудничать и сопереживать», — объяснила Копнева.
Она подчеркнула, что талантливый человек и тот, у которого нет никаких способностей, могут быть одинаково успешны. Например, если у человека высокий IQ, но нет упорства, достичь желаемого ему будет гораздо сложнее. Поэтому успех также зависит от воли и характера. Важно быть уверенным в себе, собранным, готовым брать на себя ответственность и принимать решения.
По мнению психолога, успешными чаще всего становятся честные и терпеливые люди. Кроме того, надо быть оптимистом и страстно увлекаться своим делом, чтобы устоять перед трудностями и преградами.
Ранее россиянам рассказали, как проверить психологическое здоровье. Сделать это можно с помощью пяти пунктов. В частности, надо уметь осознавать свои слабые и сильные стороны. Также психологически здорового человека отличает регулярная работа над собой. Он уважает личные границы других людей и умеет справляться с эмоциями. Кроме того, он получает удовольствие от хобби и увлечений.