Астролог рассказала, как женщины разных знаков зодиака влияют на успех мужчины

Не зря говорят, что за каждым великим мужчиной стоит женщина. Представительницы прекрасного пола мотивируют возлюбленных расти в профессии, хорошо выглядеть и развиваться. При этом обладательницы того или иного знака зодиака делают это по-своему, заявила астролог Наталья Шевченко.

Например, женщины-Близнецы вдохновляют партнёра своей лёгкостью, беззаботностью и создают нужные социальные связи для развития мужчины. Тельцы ставят перед возлюбленным материальные цели и планку достойного уровня жизни.

«Если она Овен, то будет активно подталкивать любимого на достижение целей. А когда он начнёт сомневаться, быстро встряхнёт его, напомнив, что успех — это смелость и действия», — добавила Шевченко в беседе с «Москвой 24».

Рядом с представительницей знака зодиака Рак мужчина будет чувствовать себя защищённым и любимым, что даст мотивацию ему покорять новые вершины. Весы сглаживают все конфликты, помогая партнёру сосредоточиться на главном. Успех также обеспечен и рядом с Козерогами, которые будут стимулировать любимого благодаря своему трудолюбию, терпению и настойчивости. Женщины Водолеи заряжают партнёра безусловной верой в него.