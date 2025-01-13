Помогут в трудную минуту: Астролог перечислила самые отзывчивые знаки зодиака
Астролог Асеева: Девы, Козероги, Тельцы, Львы, Рыбы, Раки проявляют отзывчивость
Девы, Козероги, Тельцы, Львы, Рыбы и Раки, как правило, отличаются отзывчивостью. Они готовы проявить надёжность в отношениях, поддержать близких людей. Об этом рассказала астролог Жанна Асеева. А конкретно Девы, по её словам, придя на помощь в трудную минуту, не будут ничего ожидать взамен.
Тельцы готовы оказать материальную поддержку своим близким. А Козероги предпочитают решать проблемы без лишних вопросов, беря на себя ответственность. Кроме того, Львы часто становятся надёжной опорой для тех, кого считают частью своего «прайда».
«Самую же лучшую моральную поддержку окажут Рыбы и Раки. Они успокоят, дадут восстановиться после стресса, окутают любовью и тихой заботой», — добавила собеседница «Москвы 24».
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