Помогут в трудную минуту: Астролог перечислила самые отзывчивые знаки зодиака

Девы, Козероги, Тельцы, Львы, Рыбы и Раки, как правило, отличаются отзывчивостью. Они готовы проявить надёжность в отношениях, поддержать близких людей. Об этом рассказала астролог Жанна Асеева. А конкретно Девы, по её словам, придя на помощь в трудную минуту, не будут ничего ожидать взамен.

Тельцы готовы оказать материальную поддержку своим близким. А Козероги предпочитают решать проблемы без лишних вопросов, беря на себя ответственность. Кроме того, Львы часто становятся надёжной опорой для тех, кого считают частью своего «прайда».