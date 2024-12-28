Когда будет ретроградный Меркурий в 2025 году: 3 самых опасных периода для знаков зодиака Периоды ретроградного Меркурия в 2025 году: календарь с точными датами по месяцам, влияние на знаки зодиака, чего следует опасаться во время ретроградного Меркурия — подробнее на Life.ru. 28 декабря, 15:30 Стоит ли бояться ретроградного Меркурия 2025 и сколько раз будет ретроградить за год. Обложка © «Шедеврум»

2025 год готовит несколько периодов ретроградного Меркурия, которые могут внести коррективы в наши планы и повседневную жизнь. Знание этих дат — ценный инструмент для минимизации потенциальных проблем. Заблаговременная подготовка позволит избежать неприятных сюрпризов и использовать время ретроградного Меркурия не как период неудач, а как возможность для переосмысления, анализа и корректировки курса. В этом тексте мы рассмотрим даты ретроградного Меркурия в 2025 году и дадим практические советы, как успешно пройти через эти периоды.

Что такое ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий — это особая часть года, когда с Земли кажется, что планета Меркурий движется вспять. Фото © Shutterstock / FOTODOM / buradaki

Ретроградный Меркурий — это природное явление, которое происходит по 3–4 раза в год. В периоды ретрограда с Земли кажется, что планета движется в обратную сторону. На самом деле светило крутится по орбите как обычно, но в атмосфере Земли это движение преломляется так, что создаётся иллюзия обратного. Причём ретроградное движение кажется с Земли очень быстрым.

Периоды ретроградного Меркурия в 2025 году

В 2025 году ретроградный Меркурий порадует нас три раза: весной, летом и осенью. Фото © «Шедеврум»

Периодов, в которые можно ожидать ретроградный Меркурий в 2025 году, будет три. Один ретроград по традиции случится весной, второй — летом, а третий — осенью. Планета станет ретроградить в следующие даты: С 14 марта по 7 апреля в знаке зодиака Овен.

С 18 июля по 11 августа в знаке зодиака Лев.

С 9 по 29 ноября в знаках зодиака Скорпион и Стрелец.

Первый, весенний, период будет опасен прежде всего для электроники и автомобилей: ожидайте серьёзных сбоев техники и аварий на дорогах. Второй ретроградный Меркурий 2025 года будет нести с собой жёсткие испытания вашей самооценки, особенно в сфере творчества. Начинать новые проекты, например запись альбома, крайне нежелательно в «львиный» Меркурий. Наконец, третий период ударит по финансовой сфере. В последний ретроградный Меркурий 2025 года нельзя ни во что инвестировать и лучше отказаться от зарубежных поездок: в них вы рискуете потерять деньги и здоровье.

Влияние ретроградного Меркурия 2025 на знаки зодиака

Знаки зодиака традиционно страдают на ретроградный Меркурий. Фото © «Шедеврум»

Ретроградный Меркурий традиционно считается временем, которое приносит множество испытаний для всех знаков зодиака. Астрологи, впрочем, поясняют: кому-то в этот период будет легче, чем остальным, и даже можно рассчитывать на какое-то везение. Распишем подробно, чего стоит ждать каждому знаку.

Знак зодиака Овен и ретроградный Меркурий 2025

Знак зодиака Овен. Он будет покровительствовать первому ретроградному Меркурию года. Фото © «Шедеврум»

В первый ретроградный Меркурий 2025 года Овны смогут рассчитывать на массивный успех в любой из сфер жизни. Весь 2025 год у вас один за другим будут появляться новые дела, но весной вы с ними успешно справитесь. Это хороший период, чтобы особенно интенсивно заниматься рабочими задачами, за решение которых вас могут щедро вознаградить во второй половине 2025 года. Второй период ретроградного Меркурия в знаке зодиака Лев с 18 июля по 11 августа тоже будет относительно мягким. Астрологи предупреждают: избегайте импульсивных трат — и с вашими финансами всё будет в порядке. В начале осеннего ретроградного Меркурия 2025 вас может чуть-чуть потряхивать, но под конец этого периода всё наладится.

Знак зодиака Телец и ретроградный Меркурий 2025

Знак зодиака Телец. В ретроградный Меркурий им надо быть осторожнее. Фото © «Шедеврум»

Как представителям знака зодиака Земли, Тельцам стоит отнестись к ретроградному Меркурию в 2025 году осторожнее. Не планируйте на этот период важные сделки или большие покупки. Вообще, ретроград для Тельцов по гороскопу — хорошая возможность попрактиковаться в искусстве экономии и накопления. Весной будьте осторожнее в рабочих вопросах: важно не показаться «выскочкой», задав слишком много вопросов. Во время летнего ретроградного Меркурия 2025 появятся, возможно, не свойственные вам ранее цели. Осенью будьте осторожны в сфере личной жизни: не доверяйте первому попавшемуся, если вы одиноки, и уделяйте больше внимания партнёру, если вы в паре.

Знак зодиака Близнецы и ретроградный Меркурий 2025

Знак зодиака Близнецы. Ретроградный Меркурий будет к ним милостив. Фото © «Шедеврум»

Близнецы по гороскопу в ретроградный Меркурий 2025 будут надёжно защищены от превратностей судьбы. Единственное, чего точно не стоит делать, — разбираться с техникой. В году Змеи её действительно стоит обновить, но в более спокойные периоды. Весной ретроградный Меркурий в Овне покажет Близнецам новые сферы применения своих талантов, летом ретроградный Меркурий 2025 в знаке зодиака Лев принесёт одновременно и творческие успехи, и «авторский блок», так что июль будет посвящён решению данной проблемы. Ретроградный Меркурий осенью может поспособствовать небольшим финансовым тратам в начале, но вы сможете легко восстановить первоначальное состояние своего кошелька.

Знак зодиака Рак и ретроградный Меркурий 2025

Знак зодиака Рак. Им лучше провести ретроградный Меркурий в режиме «тише воды, ниже травы». Фото © «Шедеврум»

Чтобы пережить ретроградный Меркурий 2025, Ракам по гороскопу придётся на время затаиться и поберечь силы. Этот период принесёт финансовые трудности в виде увеличившихся трат на здоровье или проблем с бизнесом, если у вас таковой есть. Ради сохранения своего дела, возможно, придётся пойти на некоторые уловки и проявить смекалку: это может потребоваться во второй ретроградный Меркурий 2025, летом. Осенью Раков ожидает небольшой период передышки: водный знак Скорпион вас поддержит и покажет несколько хороших и стабильных возможностей для роста, но с переходом ретрограда в созвездие Стрельца лучше снова впасть в «спячку».

Знак зодиака Лев и ретроградный Меркурий 2025

Знак зодиака Лев. Покровительствует второму ретроградному Меркурию года. Фото © «Шедеврум»

Знак зодиака Лев будет руководить вторым ретроградным Меркурием 2025 года, который произойдёт в середине лета. Астрологи прогнозируют Львам по гороскопу перемены в отношении к работе. Учитывая, что период ретроградного Меркурия в вашем созвездии будет отмечен сильной творческой энергией, можете ожидать появления некоей креативной составляющей в профессии либо долгожданной монетизации хобби. Ретроградный Меркурий 2025 в ноябре, наоборот, принесёт вам небывалую лёгкость. Не забывайте, что осенний ретроград — это время, когда нужно особенно внимательно отнестись к своим финансам.

Знак зодиака Дева и ретроградный Меркурий 2025

Знак зодиака Дева. Столкнётся в ретроградный Меркурий с увеличением числа рабочих задач. Фото © «Шедеврум»

Для рождённых под знаком зодиака Девы новый год подготовил несколько сюрпризов. Период ретроградного Меркурия 2025 для вас, как знака стихии земли, будет эмоционально напряжённым. Попробуйте заняться спортом, чтобы снизить пагубное влияние Меркурия. Весной 2025 года Девы по гороскопу могут стать более раздражительными, чем обычно. Этому поспособствует агрессивная энергия Овна. Летом ретроградный Меркурий 2025 принесёт вам увеличение количества рабочих задач — успех в их решении будет во многом зависеть от самочувствия Девы. Осенью ретроградный Меркурий в Скорпионе и Стрельце будет удивлять вас неожиданными поворотами в области любви и брака — избегайте в этот период поспешных решений на личном фронте.

Знак зодиака Весы и ретроградный Меркурий 2025

Знак зодиака Весы. Ретроградный Меркурий принесёт опасность в финансовую сферу. Фото © «Шедеврум»

Весенний период ретроградного Меркурия 2025 потребует от представителей знака зодиака Весы максимального напряжения сил в дружеских связях и партнёрстве. От вас потребуется много чуткости и внимания как к друзьям, так и ко второй половинке. Летний ретроград Меркурия принесёт опасность в финансовую сферу: вы столкнётесь с высоким риском попасться на уловки мошенников. Осень «подарит» новости о здоровье — либо вашем, либо ваших ближайших родственников. Постарайтесь отреагировать на них спокойно и последовательно: предложите помощь родным и сами не откладывайте в долгий ящик поход к врачу.

Знак зодиака Скорпион и ретроградный Меркурий 2025

Знак зодиака Скорпион. К ретроградному Меркурию лучше заранее подготовиться, но осенью он будет на их стороне. Фото © «Шедеврум»

Для Скорпионов по гороскопу периоды ретроградного Меркурия 2025 будут двойственным временем. Весной станет тяжело: может показаться, что весь мир против вас и все вокруг хотят вам навредить. Если это и будет правдой, то только отчасти: ретроградный Меркурий 2025 в Овне может провоцировать у Скорпионов личностные конфликты. Второй период ретрограда планеты станет периодом мощного самокопания, возможно, это даже отразится на ваших отношениях и дружбе. Осенний ретроградный Меркурий 2025 окажется счастливым временем: его начало пройдёт в знаке зодиака Скорпион, так что можно подготовиться ко множеству приятных сюрпризов.

Знак зодиака Стрелец и ретроградный Меркурий 2025

Знак зодиака Стрелец. Ретроградный Меркурий будет покровительствовать им в конце года. Фото © «Шедеврум»

Для людей, рождённых под зодиакальным знаком Стрельца, периоды ретроградного Меркурия 2025 обещают быть насыщенными на события. Весной можно готовиться к заманчивым предложениям по работе. Летом вас ждут успехи в творчестве или хобби: вы получите хороший шанс продемонстрировать свои креативные умения большому количеству людей. Осень же — время Стрельцов. В начале последнего ретроградного Меркурия в 2025 году вы можете почувствовать себя неуютно в какой-либо из своих ролей, будь то рабочая или семейная роль, но вскоре всё наладится и судьба осыплет вас дарами: новыми интересными и полезными знакомствами, финансовыми успехами и хорошими идеями для творчества.

Знак зодиака Козерог и ретроградный Меркурий 2025

Знак зодиака Козерог: ретроградный Меркурий обернётся потрясениями. Фото © «Шедеврум»

Для Козерогов по гороскопу периоды ретроградного Меркурия 2025 окажутся напряжёнными. В финансах не будет серьёзных потрясений, но могут сильно пострадать творческая и личная сферы. Весной будьте особенно осторожны с эмоциями: ваша знаменитая холодность в их проявлении может сыграть злую шутку и спровоцировать конфликты с более «взрывными» знаками зодиака. Во время летнего ретроградного Меркурия 2025 могут сильно пострадать самолюбие и самооценка носителей знака зодиака Козерог. Перед вторым ретроградом планеты рекомендуется принять профилактические меры и попробовать походить к психологу. Осенью Козерогов могут ожидать неприятные известия из любовной сферы, но вы точно не будете виноваты в ссорах или конфликтах.

Знак зодиака Водолей и ретроградный Меркурий 2025

Знак зодиака Водолей. Ретроградный Меркурий подготовил ряд сюрпризов в личной жизни. Фото © «Шедеврум»

Рождённым под знаком зодиака Водолей может прийтись трудно в первый ретроградный Меркурий 2025 года. Особенно пристально следите за ситуацией в отношениях: вам, возможно, придётся приложить все усилия для того, чтобы вторая половинка осталась с вами. Но не отчаивайтесь, если всё-таки придётся расстаться. Даже если вы останетесь в одиночестве, новые шансы появятся уже в летний период ретрограда. Пережить ретроградный Меркурий 2025 осени будет легче всего: Водолеи могут готовиться к делам, которые будут сыпаться как из рога изобилия, но в то же время и к щедрому вознаграждению как в денежном, так и в духовном эквиваленте. И в целом конец 2025 года будет для вас временем, когда всё наладится.

Знак зодиака Рыбы и ретроградный Меркурий 2025

Знак зодиака Рыбы. Им лучше не отправляться в путешествия на ретроградный Меркурий. Фото © «Шедеврум»

Рыбам по гороскопу не стоит отправляться в путешествия весной, летом или осенью: вряд ли вы испытаете радость от этой поездки, а брешь в кошельке будет достаточно ощутимой. Лучше попробуйте заняться обустройством дома, но относитесь с осторожностью к любым сделкам: велик шанс нарваться на чужую грубость и недобросовестность, например, при выборе строительной бригады для ремонта. Во время летнего ретроградного Меркурия 2025 у Рыб будет шанс показать миру свои таланты, но может найтись какая-нибудь мелочь, которая омрачит радость. Осенью, впрочем, судьба даст Рыбам по гороскопу шанс отыграться: пока ретроград будет в Скорпионе, вас ждёт несколько приятных творческих и жизненных возможностей. При переходе ретроградного Меркурия 2025 под покровительство Стрельца наступит затишье.

Чего не стоит делать во время ретроградного Меркурия 2025

Ретроградный Меркурий пройдёт для вас почти незаметно, если вы будете соблюдать ряд простых правил. Фото © «Шедеврум»

Ретроградный Меркурий — всегда тяжёлое время, в следующем году поблажек для знаков зодиака в этот период не предвидится. Есть несколько общих рекомендаций, которые позволят максимально обезопасить себя от неудач в это тяжёлое время. Сейчас мы их перечислим. В ретроградный Меркурий 2025 не стоит ездить на дальние расстояния.

Нужно внимательно читать все документы, прежде чем их подписать.

Не планируйте заключения деловых сделок на время ретроградного движения планеты.

От дорогих покупок во время ретроградного Меркурия 2025 тоже постарайтесь отказаться.

Не рекомендуется планировать заключение брака на такие периоды.

Не планируйте переезд или прописку на новом месте жительства, пока Меркурий ретроградит.

Постарайтесь не менять работу в эти тяжёлые периоды ретроградного Меркурия 2025.

Астрологи не рекомендуют ложиться на плановые операции.

Мы рассказали вам о главных аспектах периодов ретроградного Меркурия в 2025 году. Не пугайтесь этого времени: обычно оно не только погружает в проблемы, но и показывает скрытые возможности для роста, развития и улучшения своего положения. Просто следуйте советам астрологов и общим рекомендациям, а также старайтесь не совершать запретных на период ретрограда действий. А если вам интересны общие прогнозы на 2025 год, то почитайте гороскоп Тамары Глобы.

Авторы Анна Волкова