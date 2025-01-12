Повезёт в карьере и любви: Астролог перечислил благоприятные даты для уборки ёлки

Одно из самых неприятных последствий Нового года — необходимость убирать ёлку и украшения. Сделать это бывает весьма проблематично, да и праздничное дерево радует глаз даже в августе... Однако если вы решитесь привести квартиру в порядок уже в январе, то получите все шансы привлечь удачу, рассказал таролог и астролог Борис Зак.

Мистик подчеркнул, что 12 и 13 января Луна будет находиться в Раке, а это уже очень серьёзно. Уборка ёлки в эти дни благоприятно скажется на карьере и романтических отношениях. Впрочем, эксперт дал россиянам шанс дотянуть аж до 17 января, когда Луна окажется в Деве.