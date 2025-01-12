Повезёт в карьере и любви: Астролог перечислил благоприятные даты для уборки ёлки
Астролог Зак рекомендовал убрать новогоднюю ёлку 12, 13 или 17 января
Одно из самых неприятных последствий Нового года — необходимость убирать ёлку и украшения. Сделать это бывает весьма проблематично, да и праздничное дерево радует глаз даже в августе... Однако если вы решитесь привести квартиру в порядок уже в январе, то получите все шансы привлечь удачу, рассказал таролог и астролог Борис Зак.
Мистик подчеркнул, что 12 и 13 января Луна будет находиться в Раке, а это уже очень серьёзно. Уборка ёлки в эти дни благоприятно скажется на карьере и романтических отношениях. Впрочем, эксперт дал россиянам шанс дотянуть аж до 17 января, когда Луна окажется в Деве.
«При этом 18-е лунные сутки связаны с очищением как дома, так и сознания в глобальном смысле. Уборка в этот день прокладывает путь для дальнейших свершений», — уверен собеседник «Вечерней Москвы».
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Kandinsky 3.1 / Life.ru