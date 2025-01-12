Старый Новый год 2025: что подарить и как правильно отметить ночь с 13 на 14 января

Старый Новый год — необычный праздник, который продолжает радовать россиян и в наши дни. В ночь с 13 на 14 января многие не только отмечают завершение зимних праздников, но и находят время для волшебных традиций, символизирующих начало нового цикла. Откуда же пошла эта традиция и как сделать праздник особенным? Мы расскажем о том, как встречать старый Новый год, какие подарки подарить и какие традиции стоит сохранить.

История и традиции старого Нового года

Как появилась традиция отмечать старый Новый год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / View Apart

Старый Новый год, хоть и не является официальным праздником, стал важной частью новогодней культуры. Праздник приходится на ночь с 13 на 14 января и является продолжением новогодних торжеств, завершением череды праздников, начинающихся 31 декабря. Название «старый Новый год» связано с переходом России на григорианский календарь в 1918 году, когда даты по юлианскому календарю стали сдвигаться на 13 дней.

До того момента Россия отмечала Новый год по юлианскому календарю, а после реформы большевиков стала следовать григорианскому стилю. Однако многие люди продолжали отмечать Новый год по старому стилю, что и привело к появлению необычного праздника, который существует и по сей день.

Как отметить старый Новый год 2025

Главные правила встречи старого Нового года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Вечер 13 января — это отличный момент для того, чтобы собраться с близкими, продлить новогоднюю атмосферу и вспомнить старинные традиции. Главная идея — провести время весело, в кругу семьи или друзей. Многие украшают дома, готовят праздничные блюда и устраивают застолья. Важно соблюдать положительные приметы, не забывать о старинных обычаях и делиться радостью с окружающими.

Подарки на старый Новый год: что подарить

Что можно подарить на старый Новый год 13 января. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sidorov_Ruslan

Подарки с символикой нового года. Это могут быть тематические сувениры, такие как календари, игрушки или декоративные фигурки. Они наполнят дом атмосферой праздника и станут напоминанием о волшебной ночи. Подарки, связанные с традициями. Например, вареники с сюрпризами — древняя традиция, когда в тесто кладутся маленькие предметы, символизирующие удачу в новом году. Вручите подарок, связанный с этой традицией: вареники, комплект для их приготовления или тематическую посуду. Подарки для здоровья и благополучия. Ведь старый Новый год — это не только веселье, но и время для гаданий и предсказаний. Например, можно подарить наборы для чая или кофе с добавлением пряностей, символизирующих удачу. Сюрпризы для души. В этот день можно порадовать близких подарками, которые принесут радость и покой, — книги, ароматные свечи, уютные пледы. Всё, что сделает вечер по-настоящему тёплым и уютным. Подарки для дома. Украшения для интерьера или полезные предметы для кухни, сделанные вручную, не только подарят функциональность, но и добавят в дом атмосферу уюта и праздника.

Приметы и суеверия на старый Новый год

Приметы на старый Новый год 13 января. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Serrgey75

Как и первый Новый год, старый Новый год имеет свои приметы и суеверия. В эту ночь принято загадывать желания, а также следовать нескольким важным рекомендациям: Не давать в долг : считается, что если в этот день одолжить деньги, то в следующем году не будет финансового благополучия.

: считается, что если в этот день одолжить деньги, то в следующем году не будет финансового благополучия. Не убирать в доме : не стоит наводить порядок в день праздника, чтобы не «вымести» удачу.

: не стоит наводить порядок в день праздника, чтобы не «вымести» удачу. Носить новые или красивые одежды : как и 1 января, важно встретить старый Новый год в красивой одежде и с хорошим настроением.

: как и 1 января, важно встретить старый Новый год в красивой одежде и с хорошим настроением. Колядки: в некоторых местах сохранилась традиция колядования, когда люди в масках поют песни и раздают угощения.