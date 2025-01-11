Ретроградный Марс 2025: Почему карьера застопорилась, а в отношениях не хватает огонька

Год только начался, а кажется, будто всё замерло на паузе? Карьера буксует, в отношениях словно пропал драйв, а внутренняя энергия больше напоминает батарейку, которую забыли зарядить. Что ж, есть объяснение. Мы всё ещё находимся под влиянием ретроградного Марса, который начал своё «обратное» движение 6 декабря 2024 года и продолжит его до 24 февраля 2025 года. Давайте разберёмся, почему этот небесный перфекционист так сильно влияет на нашу жизнь и как прожить этот период с минимальными потерями.

Марс: планета действий и огня

Год Венеры: что ждать в 2025 году, если началось всё с ретроградного Марса. Фото © «Шедеврум»

Марс отвечает за действие, страсть и амбиции. В астрологии его энергия — это та сила, которая заставляет нас двигаться вперёд, брать ответственность и добиваться целей. Но когда Марс становится ретроградным, всё это будто идёт вспять. Энергия планеты словно «застревает», мешая нам идти привычным путём. И вот вы уже пересматриваете планы, сталкиваетесь с задержками или, что ещё хуже, осознаёте, что давно двигаетесь не туда.

2025 год начинается с ретроградного фона

Тот факт, что ретроградный Марс приходится на начало нового года, накладывает на него особый отпечаток. Обычно мы стартуем с энтузиазмом: планы, амбиции, новые цели. Но в этот раз вместо взлёта — ощущение, будто кто-то тянет вас за спину. Это нормально. Такая энергия заставляет нас замедлиться и разобраться с незавершённым. Марс словно говорит: «Подумай ещё раз. Ты уверен(а), что идёшь туда, куда нужно?» Вместо яркого старта 2025 года вы можете столкнуться с ситуациями, которые потребуют пересмотра старых решений.

Карьера на паузе: что делать?

Как ретроградность Марса повлияет на карьеру в 2025 году. Фото © «Шедеврум»

Заметили, что рабочие проекты идут медленнее, чем хотелось бы? Дедлайны сдвигаются, коллеги забывают важные детали, а ваши идеи словно теряют актуальность? Это влияние ретроградного Марса. Это время для анализа, а не для рывков. Подумайте, что можно улучшить в текущих процессах. Вернитесь к старым проектам, которые казались «неуспешными»: сейчас есть шанс вдохнуть в них новую жизнь. Но не стоит начинать что-то грандиозное. Марс ретрограден до конца февраля, и этот период лучше посвятить подготовке. Ваша энергия понадобится позже, когда звёзды снова начнут играть в вашу пользу.

Ретроградный Марс и потухшая искра в отношениях

Если в отношениях вы чувствуете нехватку страсти или, наоборот, слишком много напряжения, снова виноват Марс. Его ретроградное движение провоцирует всплытие старых обид, неразрешённых конфликтов или просто внутреннюю неудовлетворённость. Постарайтесь использовать это время для откровенных разговоров. Не бойтесь поднимать неудобные темы, но делайте это с тактом. Марс обожает драму, но не давайте ему лишнего повода. Ещё одна важная вещь: работайте с собой. В ретроградные периоды мы особенно уязвимы ко внутренним сомнениям. Прислушайтесь к себе. Возможно, проблема не в партнёре, а в вашем собственном настрое.

Как пройти ретроградный Марс с пользой

Творческое вдохновение начала 2025 года: как пережить ретроградный Марс. Фото © «Шедеврум»

Как пережить ретроградный Марс без лишних драм? Главное — понимать, что этот период создан не для рывков, а для раздумий и подготовки. Вот несколько простых шагов, которые помогут справиться с трудностями и выйти из ретроградной фазы сильнее и увереннее: Не форсируйте события. Всё важное подождёт до конца февраля.

Всё важное подождёт до конца февраля. Разбирайтесь с незавершённым. Завершите старые проекты, решите конфликты.

Завершите старые проекты, решите конфликты. Работайте над собой. Медитация, рефлексия и отдых помогут избежать эмоционального выгорания.

Медитация, рефлексия и отдых помогут избежать эмоционального выгорания. Оставьте место для сюрпризов. Иногда ретроградные периоды приносят неожиданные решения старых проблем.