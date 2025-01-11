Почему церковный праздник в честь отчима Иисуса Христа 11 января называют Страшным днём

11 января Православная церковь празднует день памяти Иосифа, мужа Марии, принёсшей миру Христа. В православной традиции Иосифа величают Обручником. Почему в народе этот день считается страшным? Рассказываем в материале.

Почему день Иосифа Обручника — Страшный

День Иосифа Обручника является переходящим праздником и совпадает с днём памяти невинно убиенных младенцев. Фото © azbyka.ru

Иосиф Обручник — глава Святого семейства. Иисус Христос находился на его попечении в младенческом возрасте и, судя по всему, вплоть до совершеннолетия, которое в Израиле времён Римской империи наступало в 13 лет. В православии этот день принято называть также Страшным днём, так как в традиции нашей Церкви одновременно с Иосифом поминают 14 000 невинно убиенных царём Иродом младенцев.

История церковного Страшного дня, или дня памяти Иосифа Обручника

Праздник отмечается в честь защитника Святого семейства Иосифа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Когда родился Иисус Христос, благая весть о нём разнеслась по всему миру. Узнал об этом и царь Ирод, под протекторатом Римской империи правивший тогда Израилем. В результате он отдал самый бесчеловечный в истории приказ — умертвить всех рождённых в тот и предыдущий годы в Вифлееме младенцев. Благодаря чудесным знакам от Господа Иосиф, Мария и Иисус спаслись: им пришлось бежать в Египет. Но других младенцев постигла тяжёлая судьба: у них не было ни единого шанса вырасти. С тех пор имя Ирода стало нарицательным, а иродами называют самых жестоких и бесчеловечных людей.

В православной традиции день Иосифа Обручника празднуют, как было принято в христианстве до раскола церквей, 29 декабря по юлианскому календарю. У католиков были некоторые нововведения: праздник Иосифа разделили на две части. День Иосифа Обручника у католиков 19 марта, а 1 мая они празднуют день Иосифа Труженика. Обручником Иосифа называют за то, что он взял в жёны Марию, а Тружеником — за то, что в поте лица трудился в Египте, чтобы прокормить Святое семейство.

Иосиф Обручник 11 января: Значение праздника

В Страшный день принято поминать невинно убиенных младенцев, а также молиться о благополучии своих детей. Фото © Wikipedia / Bartolomé Esteban Murillo

День Иосифа Обручника — одновременно и светлый праздник, и день, когда принято вспоминать невинно убиенных младенцев и молиться об усопших. С одной стороны, мы можем возрадоваться тому, что младенец Иисус избежал смерти в колыбели. Но, с другой стороны, мы обязаны помнить, какую кровавую баню учинил глупый и жестокий царь Ирод в надежде удержаться за власть. Ведь он отдал приказ умертвить младенцев только по одной причине: настоящим царём Израиля пророчество назвало Иисуса, поскольку он стал царём людских душ. Получается, в этом смысле Ирод перепутал духовный и материальный планы и в итоге обрёк себя на вечные муки в аду и славу самого жестокого человека в истории, а несчастных младенцев — на преждевременную смерть. Кроме того, в Страшный день были казнены Симеон Богоприимец, который всенародно провозгласил рождение Спасителя, и пророк Захария, спрятавший от легионеров своего сына, Иоанна Крестителя.

На день Иосифа Обручника, являющийся как днём спасения Святого семейства, так и днём памяти младенцев, принято читать такой Кондак: «Благовествуй, Иосифе, Давиду чудеса Богоотцу, Деву видел еси рождшую, с пастырьми славословил еси, с волсви поклони́лся еси, Ангелом весть прием; моли Христа Бога спасти души наша».

Что можно и нельзя делать на Страшный день 11 января

На Страшный день нельзя выходить из дома и издавать громкие звуки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dawid K Photography

Есть ряд ограничений, которые вступают в силу на день Иосифа Обручника. О них лучше знать, чтобы не навлечь беду на себя и своих родных. Прежде всего на Обручника стараются поменьше выходить из дома, разве что в случае крайней необходимости. Под запретом любые громкие звуки: если вы хотели потренировать в этот день навыки диджеинга или поиграть на трубе, лучше отложите это занятие. Кроме того, в Страшный день 11 января не принято желать друг другу здоровья: считается, что эффект будет противоположным. Страшный день и день Иосифа Обручника совпадают со временем Святок: это традиционно время, когда активизируется нечистая сила. На этот праздник было можно и даже нужно жечь костры: считалось, что в них сгорают все невзгоды, а нечисть боится огня и не рискнёт прийти на тот двор, где разожгли костёр.

Как рассказал Life.ru маг Павсекакий Богданов, 11 января, в день Иосифа Обручника, или в Страшный день, мир заполняется энергией, стирающей границы между живыми и мёртвыми. Считается, что в этот день пробуждаются древние силы, питающиеся человеческими страхами.

Предки верили, что тёмные сущности выходят из своих укрытий после захода солнца, чтобы забрать у слабых их тепло и надежду. Свечи и огонь становились единственной защитой от незримого зла. Нарушение запретов, таких как громкие звуки или выход из дома, могло привлечь беду. Этот день напоминает о том, как хрупка жизнь, и зовёт к внутреннему очищению. Страшный день учит преодолевать свой страх, чтобы обрести защиту и покой. Павсекакий Богданов Маг

Как лучше провести Страшный день Иосифа Обручника 11 января

День Иосифа Обручника 11 января лучше провести дома в кругу семьи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dasha Petrenko

Лучше всего провести Страшный день 11 января на службе в храме. В этот день принято читать специальный канон о поминовении младенцев, а люди, приходящие в храм на церковный праздник, молятся о своих детях. Не возбраняется 11 января и прочитать молитву за упокой. Этот день лучше отметить дома в спокойной и благоговейной атмосфере, а ужин сделать по возможности постным. Рекомендуется молиться Иосифу Обручнику о благополучии младших членов семьи. Для них можно приготовить какой-нибудь приятный сюрприз: небольшой подарок, вкусный десерт или любимый мультфильм.