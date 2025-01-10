Почему Артемий — это не Артём. Тайна имени и характера мужчины по имени Артемий Значение, характер и судьба мужского имени Артемий. Какие знаменитости были названы именем Артемий, с какими женскими именами у Артемия складываются наиболее удачные отношения, рассказывает Life.ru. 10 января, 15:30 Какие испытания судьбы ждут Артемия и каков у него характер. Обложка © «Шедеврум»

Имя Артемий сейчас считается достаточно редким. Для начала стоит пояснить: Артём и Артемий — это разные имена, хотя происхождение у них одно — от древнегреческого имени Артемиос, что значит «посвящённый Артемиде». О характере и свойствах имени Артемий расскажем подробнее.

Значение имени Артемий

Имя Артемий тесно связано с древнегреческой культурой. Фото © «Шедеврум»

Как мы уже упоминали, имя Артемий происходит от древнегреческого Артемиос, что означало «посвящённый Артемиде». Артемида — это греческая богиня охоты, вечно молодая покровительница целомудрия и родная сестра бога искусств и наук Аполлона. Так что ещё из Древней Греции за ним тянется глубокий смысл: Артемида покровительствует только самым высокоинтеллектуальным и порядочным мужчинам. Имя Артемий наиболее популярно в славянских странах, там, где ещё сильны традиции ортодоксального православия, зародившегося под большим влиянием греческой, а не латинской культуры. Кстати, в разных источниках есть разные трактовки имени Артемиос: иногда оно переводится как «последователь богини Артемиды», что может натолкнуть нас на вопрос о том, существовали ли в древнегреческой традиции мужские ордена жрецов Артемиды?

Происхождение имени Артемий

Имя Артемий в переводе с древнегреческого означает «посвящённый Артемиде». Фото © «Шедеврум»

Точное происхождение имени Артемий до сих пор неясно. Но древние греки оставили нам множество письменных памятников, из которых можно попробовать составить полную картину происхождения этой формы старой фразы древних греков, появившейся, судя по всему, ещё во времена Минойской цивилизации. Между прочим, греков классической цивилизации тоже интересовало то, откуда произошло имя их богини. И у них, и у более современных историков есть версия происхождения имени от слова «артемис», которое в некоторых греческих наречиях означало профессию мясника. Одновременно у Платона была версия о происхождении Артемиды от слова «артемес», которое переводилось как «чистота» или «безопасность». Значение общего для всех них корня «арт» уходит уже глубоко в века, во времена индоевропейского и праиндоевропейского языков.

Формы имени Артемий

У имени Артемий есть множество уменьшительно-ласкательных форм. Это Тёма, Артёмушка, Артёша, Тюша, Артюша и так далее. Имя Артём раньше в русском языке считалось разговорной формой Артемия, но быстро обошло его по популярности, поэтому сейчас стало отдельным именем. Встречается и просторечное произношение Артемей с ударением на последний слог.

Отчество от имени Артемий

От имени Артемий производятся следующие отчества: Артемьевич, Артемиевич, Артемьевна, Артемиевна. Произнести их сложнее, чем отчества от имени-соперника, то есть Артёма, но зато в них немного сохраняется дух Древней Греции.

Артемий в детстве

В детстве Артемий свободолюбив и самостоятелен. Фото © «Шедеврум»

Мальчик с именем Артемий обычно самостоятелен и независим. Часто родители не ограничивают Артемиев в самовыражении, так что юные «последователи Артемиды» пользуются почти полной свободой. Но не всегда во благо: они часто проявляют во время игр буйную энергию, которая в крайних случаях может привести даже к проявлениям жестокости. Вам нужна помощь в разрушении снежной крепости ваших соперников по играм? Тогда смело зовите Артемия.

Парадоксально, но Артемий часто прилежен в учёбе: он получает хорошие оценки, поскольку у него с ранних лет шикарно развито логическое мышление и многие предметы даются ему с ходу. Это необязательно «технарские» предметы, гуманитарные науки Артемий тоже может полюбить и достичь в них определённых высот. Это, как правило, литература, философия, политология, а также различные искусства: музыка, изобразительное искусство, театр. Юный Артемий сможет хорошо себя проявить как в ИЗО-студии, так и в музыкальной школе и в театральном кружке.

Характер имени Артемий

Артемий обладает сильным и волевым характером. Фото © «Шедеврум»

Во взрослом возрасте Артемий обладает достаточно спокойным характером. Он любит решать проблемы без применения насилия, а его тяга к самостоятельности остаётся с ним всю жизнь. У Артёма блестяще выходит справляться со сложными переговорами, он отличный дипломат. Шумные компании и большие сборища людей могут его раздражать: Артемий — фанат тихого отдыха. Он очень верный друг: настоящих друзей у него немного, но мужчина с именем Артемий всю жизнь будет поддерживать связь с ними. В целом у Артемия очень сильный характер — это пригодится и в бизнесе, и в академической области, и в военном деле. Будучи военным, Артемий будет воплощать знаменитый архетип русского офицера: несломляемого, гордого и смелого. Такие его качества, как коммуникабельность и гибкость мышления, тоже помогают Артемию и на работе, и в повседневной жизни.

Судьба имени Артемий

Артемий может добиться отличных успехов в карьере. Фото © «Шедеврум»

Судьба часто благосклонна к тем, кто носит имя Артемий. Артемий верен в любви — когда он заведёт семью, он станет надёжной защитой и опорой для домочадцев. Артеша станет верным мужем. Из него также получится мягкий и заботливый отец. Его невозможно заставить наказывать ребёнка: в большинстве случаев Артемий предпочтёт спокойно объяснить, в чём ребёнок неправ.

В карьере мужчина с этим именем обычно достигает значимых высот: Артемиев с шестизначной зарплатой в стране достаточно много. Он будет проявлять себя как сильный и уверенный лидер, в будущем, возможно, захочет открыть свой бизнес и сможет достаточно быстро вывести дело в прибыль. Вы можете смело доверить Артемию как команду UX-дизайнеров, так и управление большим магазином, причём не только в Интернете, но и в реальной жизни.

Совместимость имени Артемий

Артемий совместим с Аделиной и Галиной, но ему будет трудно с Зоей или Василисой. Фото © «Шедеврум»

Имя Артемий превосходно совместимо с такими женскими именами: Галина, Ангелина, Марьяна, Оксана, Ярослава, Дина и Жанна. С Галиной брак будет тихим и спокойным. Ангелина станет для Артемия не только женой, но и верным бизнес-партнёром, с ней хорошо начинать маленькое семейное дело. Марьяна будет как супругой, так и замечательным другом для Артемия: с ней всегда весело отправиться в какое-нибудь небольшое приключение, например в круиз. Оксана хорошо совместима с литературным типом Артемиев: они могут даже написать книгу в соавторстве! Ярослава, скорее всего, познакомится с Артемием ещё в школе, например в театральном кружке, и эта любовь будет с ними всю жизнь. Дина будет для Артемия такой же опорой, как и он для неё, а Жанну многие попытаются у Артемия отбить, потерпев при этом сокрушительное поражение.

Не так хорошо совместим Артемий с Зоей, Камиллой, Ульяной или Василисой. Зоя покажется Артемию немного скучной. Камилла будет отталкивать его своей холодностью. Ульяна будет для него слишком легкомысленной, они совсем не сойдутся по интересам. А брак с Василисой рискует закончиться разводом в первый же год: у неё слишком твёрдый характер, а ещё Василиса вряд ли понравится семье Артемия.

Знаменитости с именем Артемий

Артемий не настолько популярное имя, как Артём, но множество знаменитых людей носили это имя. Сейчас расскажем, кто именно.

Артемий Айвазян

Композитор и дирижёр Артемий Айвазян. Фото © Wikipedia / Post of Armenia

Артемий Айвазян — легендарный советский дирижёр и композитор, народный артист Армянской ССР. Его называют основателем армянской эстрадной музыки. Главным жанром музыканта был джаз, а в ансамбле он занимал роль виолончелиста. Автор таких бессмертных хитов, как «Джан Ереван» и «Шагай вперёд, мой караван», жил с 1902 по 1975 год.

Артемий Антиохийский

Святой великомученик Артемий Антиохийский. Фото © Wikipedia

Артемий Антиохийский — христианский святой и великомученик. Он служил военачальником при императоре Константине Великом, который крестил Римскую империю. Его казнили в IV веке по приказу императора Юлиана за отказ отречься от христианской веры.

Артемий Артемьев

Композитор и автор саундтреков Артемий Артемьев. Фото © VK / Артемий Артемьев

Артемий Артемьев — экспериментальный композитор и продюсер в жанре электроакустики. Он стал автором саундтрека ко многим российским фильмам, например фильму «Мытарь» 1998 года или фильму «Марш-бросок» 2003 года, который повествует о чеченской войне.

Артемий Соколов-Савостьянов

Артемий Соколов-Савостьянов — подающий надежды молодой актёр, который снялся в нескольких российских фильмах. Например, в комедии «Против всех» и мелодраме «Надвое».

Именины у Артемия

Артемий празднует именины 2 ноября. Фото © «Шедеврум»

В православной традиции Артемий празднует именины 20 октября по юлианскому календарю и 2 ноября в переводе на григорианский календарь. Так что не исключайте вариант назвать ребёнка именем Артемий, если он родится в первых числах ноября: так у него будет надёжный и сильный святой-покровитель.

Мы кратко рассказали о значении, судьбе и характере имени Артемий. Как видно по знаменитостям с таким именем, из Артемиев получаются очень талантливые музыканты. Размышляете, стоит ли назвать ребёнка именем Артемий? А может быть, вам нужно имя для девочки? У нас есть разборы популярных женских имён, например имени Аделина или имени Марина.

Авторы Любовь Свободная