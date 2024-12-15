Имя Аделина: значение имени, судьба, характер, происхождение, совместимость

Имя Аделина для наших широт не вполне привычно: женщины с таким именем встречаются достаточно редко. С другой стороны, если вы назовёте дочь Аделиной, она вряд ли будет второй или третьей Аделиной в классе. Кроме того, это имя придаёт человеку особый шарм, и сейчас мы расскажем об этом подробнее.

Значение имени Аделина

Аделина в переводе с древнегерманского значит «благородная». Фото © Шедеврум

Аделина в переводе с древнегерманского языка означает «благородная». Пожалуй, это единственное значение данного слова, и кривотолков тут быть не может. Существует вариант имени для мужчин: это Аделин. Впрочем, Аделина может встречаться и как производное от имени Аделаида. Кстати, в поэме Байрона «Дон Жуан» встречается леди Аделина.

Происхождение имени Аделина

Все имена с корнем adal свидетельствуют о принадлежности их оригинальных носителей к древнегерманской знати. Фото © Шедеврум

Имя Аделина происходит от одного из диалектов древнегерманского языка, а именно от древневерхненемецкого слова adal, которое переводится как «благородный». Это слово древние германцы использовали для обозначения своей знати: самых сильных, образованных и успешных представителей своих племён. И это имя действительно дышит благородством. Вы не ожидаете каких-то вульгарных слов или действий от человека по имени Аделина, не так ли?

Сокращённые варианты от имени Аделина — Ада, Адель, Деля, Алина или Лина. Несмотря на то что по национальности имя немецкое, в русском языке оно отлично прижилось. Об этом свидетельствует обилие сокращённых или уменьшительно-ласкательных его форм. Так что смело называйте девочку Аделиной, если вы хотите поспособствовать дальнейшей интеграции этого красивого имени в родную речь.

Аделина в детстве

В детстве Аделина спокойна и погружена в свой внутренний мир. Фото © Шедеврум

Девочка с именем Аделина обычно спокойная, но в тихом омуте, как известно, водятся черти. Так что время от времени она может устроить какую-нибудь проделку. Но большую часть времени Аделине интересно всё же погружение в выдуманные миры: либо в книги, либо в изобразительное искусство, либо в компьютерные игры. В детстве Аделина также проявляет сильную склонность к учёбе и самосовершенствованию: она будет поражать всех своими недюжинными способностями к изобразительному искусству и музыке.

Аделина вряд ли станет заводилой, но компания из двух-трёх лучших подружек у неё точно будет. Кроме того, Аделина имеет неплохие шансы стать круглой отличницей и поступить в хороший университет: благородство натуры просто заставит её хорошо учиться. И, конечно, Аделина будет самой красивой девушкой в выпускном альбоме.

Характер девочки с именем Аделина

У Аделины гармоничный и многогранный характер, она — прирождённый эмпат. Фото © Шедеврум

Аделины могут похвастаться гармоничным и многогранным характером. Они решительны, уверенны в себе и в то же время нежны и заботливы. Аделины — прирождённые эмпаты, они тонко чувствуют настроение окружающих и всегда подбирают нужные слова, чтобы подбодрить собеседника.

С другой стороны, Аделины могут быть немного замкнутыми, держать переживания при себе. Они предпочитают скрывать подробности своей личной жизни от посторонних, но в отношениях с родными и близкими проявляются их невероятная искренность и преданность. Будьте уверены: Аделина станет вам верной женой, благородная натура просто не позволит ей вести себя непристойно.

Аделины способны на сильные эмоции, но в то же время умеют сохранять спокойствие в самых трудных ситуациях. Это позволяет им находить баланс между внутренними переживаниями и внешними обстоятельствами. А это для них самое главное, так как каждая Аделина ценит гармонию. Это проявляется во всём: и в работе, и в личной жизни. Аделина просто не может полноценно существовать, не создав дома атмосферу тепла и уюта, а в работе всегда стремится к совершенству.

Судьба женщины с именем Аделина

Аделина достигнет внушительных успехов на работе благодаря своему перфекционизму, а в личной жизни будет строгой, но заботливой. Фото © Шедеврум

Женщина с именем Аделина будет стойко претерпевать все превратности судьбы, благо, что таковых в её жизни будет немного. Лучше всего Аделины будут чувствовать себя в профессиях, связанных с искусством: из них получаются замечательные художники, культурологи, арт-критики… Но и на управленческих позициях Аделина будет чувствовать себя вполне неплохо: из-за благородной энергетики этого имени у неё прирождённые лидерские качества.

Здоровый перфекционизм Аделины также поможет ей в достижении карьерных высот. Подчинённые будут не просто любить её, но и уважать, а в некоторых случаях прямо боготворить. Холодная красота Аделины проявляется не только внешне, но и внутренне: она никогда не позволит себе недостойного поведения, а вовлечь её в какие-то сомнительные дела попросту невозможно — благородство имени как будто охраняет её от репутационных потерь.

В личной жизни Аделина может быть строгой и требовательной, но в то же время нежной и заботливой. Обычно женщина по имени Аделина выбирает себе одного партнёра на всю жизнь, при этом важно, чтобы этот человек был таким же благородным и разделял те же ценности, что и она. Поиск такого партнёра может быть долгим и трудным, но в итоге Аделина будет вознаграждена: её ждёт крепкий и счастливый брак, который продлится десятилетия.

Совместимость имени Аделина

Аделина сможет завести счастливую семью с Даниилом, Николаем, Львом, Марком, Петром, Константином и другими. Но ни в коем случае не знакомьте её с Павлом или Андреем! Фото © Шедеврум

Аделину ждут крепкие и здоровые отношения с Антоном, Александром, Арсением, Глебом, Виктором, Григорием, Игорем, Даниилом, Николаем, Львом, Марком, Петром, Константином и Романом.

Антон будет сражён благородством Аделины и станет изо всех сил стараться, чтобы поддержать её во всём. Александр будет для Аделины идеальным защитником, с ним девушка почувствует себя как за каменной стеной. Арсений захочет постоянно подогревать интерес Аделины к себе, скучными эти отношения точно не будут. Виктор станет для Аделины не только надёжным партнёром, но и лучшим другом. Игорь и Григорий поразят Аделину своими способностями мирно решать конфликты. А от Даниила она будет без ума, по достоинству оценив такие его качества, как верность и прекрасный вкус в искусстве. Николай поразит Аделину своей эрудицией, а Марк станет для неё хорошей опорой. Со Львом Аделина может сойтись на почве благородства: оно присуще им обоим в равной степени. Пётр привлечёт Аделину своим спокойным темпераментом, а Константин станет для неё тихой гаванью. У Аделины и Романа будет очень сильная страсть, которая утихнет только где-то на десятый год совместной жизни.

Денис, Илья, Матвей, Степан, Павел и Андрей — очень плохие партнёры для Аделины. Денис совершенно не подойдёт её благородной натуре. С Ильёй брак будет глубоко несчастным, дело может дойти даже до домашнего насилия. Матвей будет чужд Аделине как по уровню развития, так и по темпераменту, равно как и Степан. Павел будет сильно раздражать девушку. С Андреем отношения тоже не сложатся: для Аделины он будет слишком жизнерадостным.

Знаменитости с именем Аделина

Мы собрали здесь сведения о знаменитых Аделинах России. Гораздо большей популярностью это имя пользовалось в дореволюционной России, но и в современности бывают известные на весь мир Аделины.

Аделина Джури

Аделина Джури, одна из величайших балерин Большого театра. Фото © kino-teatr

Аделина Джури — знаменитая балерина и педагог, итальянка по происхождению, она выступала как в Большом театре, так и в театре Ла Скала. Её танец привлекал внимание балетмейстеров своей лёгкостью и техникой, например, Джури единственная в России исполняла фуэте на 32 оборота. После случайной травмы Аделина Джури была вынуждена немного сменить профессию и стала преподавать балет в Московском хореографическом училище.

Аделина Адалис

Поэтесса, писательница и переводчик, лучшая подруга Марины Цветаевой, Аделина Адалис. Фото © Wikipedia

Аделина Адалис занимает особое место на русском поэтическом олимпе. Поэтесса, писательница и переводчица, она сочиняла стихи с 1913 года, а главным влиянием на её творчество стал акмеизм, стиль, к которому принадлежали знаменитые Ахматова, Гумилёв и Мандельштам. В начале 20-х с Аделиной Адалис дружила Марина Цветаева и оставила о ней лестные заметки в своих дневниках. Помимо собственных стихов, Адалис также переводила поэтов Средней Азии и Кавказа.

Аделина Сотникова

Обладательница золотой олимпийской медали в одиночном фигурном катании Аделина Сотникова. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Аделина Сотникова — всемирно известная российская фигуристка. Она выступает в одиночном катании, а на Олимпиаде в Сочи в 2014 году заработала золотую медаль в одиночном катании. Её прадед — Герой Советского Союза, легендарный лётчик-истребитель Александр Кочетов. В 2022 году Сотникова родила сына Адриана, а в 2024-м расписалась с отцом ребёнка, теннисистом Дмитрием Попко.

Именины Аделины

В православном календаре вы, к сожалению, не найдёте имени Аделина, зато день Аделины прописан в католических источниках. В католической традиции именины Аделины приходятся на 2 сентября и 20 октября.