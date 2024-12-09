Что означает имя Диана и какую судьбу пророчит оно для женщин, которых так зовут Какие тайны скрывает Диана? Узнайте значение имени, какие знаменитости были названы именем Диана и с какими мужскими именами у Дианы складываются наиболее удачные отношения. 9 декабря, 15:00 Что на самом деле означает имя Диана и какие тайны характера хранит. Обложка © «Шедеврум»

Имя Диана встречается в наших широтах достаточно редко, но не становится от этого менее интересным. Стоит ли называть девочку Дианой в 2025 году? Специально для вас мы выяснили значение, характер и судьбу женского имени Диана. Кроме того, в материале вы узнаете, какие знаменитости с именем Диана сводят с ума армию своих поклонников.

Значение имени Диана

Значение имени Диана — «божественная». Это имя хранит свою обладательницу на протяжении всей жизни. Фото © «Шедеврум»

Имя Диана пришло к нам из латинского языка. При этом оно непростое: на латыни «Диана» значит «божественная», этим именем римляне называли богиню луны в своём пантеоне. В древнегреческом пантеоне Диане соответствовала Артемида, сестра Аполлона и покровительница растений и охоты. Правда, римляне добавили Диане обязанностей: у них она была не только богиней флоры, фауны и охоты, но также покровительницей плодородия и женственности, а ещё той, к кому обращались во время родов. Римляне верили, что благословение Дианы поможет родить здорового и сильного малыша. Так что значение имени Диана действительно несёт в себе только позитивные смыслы: смело называйте девочку Дианой, если хотите, чтобы роды прошли гладко. Есть, правда, один нюанс: имени Диана нет в православном календаре, но для крещения можно выбрать имя Анна.

Происхождение имени Диана

Диана — древнее имя, оно уходит корнями в праиндоевропейский язык, от которого произошли практически все языки Европы. Русский тоже в их числе. Фото © «Шедеврум»

Имя Диана уходит корнями глубоко в европейскую и ближневосточную историю. Значение имени Диана мы уже выяснили: в переводе с латинского оно значит «божественная». Но такое имя встречалось в том числе в Древней Персии: с древнеперсидского «Диана» переводится как «посланница здоровья и благодеяния». А вообще, «Диана» и мужской вариант «Деус» встречались ещё в праиндоевропейском языке: от этого языка произошли буквально все языки Европы, Севера Африки и Ближнего Востока. Русский язык, кстати, тоже произошёл от него. В праиндоевропейском эти слова означали то же самое, что и в латыни: некое божественное начало. Кстати, глава греческого пантеона, Зевс, носит имя, точь-в-точь повторяющее значение имени Диана, а в римской мифологии Зевс «превратился» в Юпитера, что в переводе означало «бог-отец».

Диана в детстве: характер девочки

В детстве Диана показывает выдающиеся успехи в учёбе и обзаводится верными друзьями на всю жизнь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Lurye

Девочка с именем Диана будет радовать окружающих не только своей небесной красотой, но также и живым умом и недюжинным талантом. Можете смело отдавать Диану в музыкальную школу: при правильной схеме обучения она станет настоящим виртуозом и будет радовать вас выученными наизусть произведениями Рахманинова, Бетховена и Баха.

Кроме того, Диана станет идеально совмещать с учёбой насыщенную социальную жизнь: у Дианы с раннего возраста будет много друзей, а с подросткового возраста она будет нравиться представителям противоположного пола. При этом обращать на Диану внимание будут только самые достойные: никто из них не осмелится дёрнуть Диану за косички, так как каждый поклонник будет настоящим джентльменом. Значение имени Диана просто не позволит относиться к девочке предвзято.

Имя Диана гарантированно принесёт девочке успехи в учёбе. В школе Диана имеет все шансы стать круглой отличницей, и в то же время она не будет «заучкой»: такое имя сделает её звездой класса. Диана не будет расстраивать родителей: у неё живой и рассудительный ум, который поможет ей избежать дурного влияния и опасных компаний.

Характер имени Диана во взрослом возрасте

Девушки с именем Диана обычно спокойны, вдумчивы, они всегда поддержат в трудной ситуации. Фото © Shutterstock / FOTODOM /Grusho Anna

По характеру Дианы ­— это очень спокойные и вдумчивые женщины. При этом они склонны доверять окружающим, но в то же время без проблем смогут распознать фальшь и ложь. Дружить с Дианой — одно удовольствие: она прекрасный слушатель, интересный собеседник, а ещё с ней невероятно комфортно. Диана всегда поддержит в трудной ситуации, причём как морально, так и материально. Если у вас депрессивный период или вы чем-то расстроены, то Диана будет изо всех сил стараться вас успокоить.

Кстати, Диана шикарно подойдёт на роль крёстной: она будет активно участвовать в жизни крестников, а её родные дети станут прекрасными друзьями для ваших. В принципе Дианы склонны к долгосрочным взаимоотношениям: если в детстве вы подружились с Дианой, то будьте уверены, что эта дружба продолжится сквозь года. Дианы обладают надёжным типом привязанности: они не боятся открыто проявлять эмоции, а ещё искренни и честны с друзьями и партнёрами. При этом Диану совершенно не пугает расставание: ей комфортно как в отношениях, так и в одиночестве, но, даже если великой любви не получилось, Диана, скорее всего, будет дружить с бывшим партнёром.

Судьба женщины с именем Диана

Женщина с именем Диана будет успешно совмещать карьеру с личной жизнью и дружбой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Кажется, значение имени всю жизнь охраняет Диану: женщины максимально защищены от любых неприятностей. Поступление в вуз, поиск любимой работы, общение с людьми: всё это — лёгкая задача для Дианы. Она с большой вероятностью найдёт себе человека, которого полюбит на всю жизнь, и выйдет за него замуж. Этот человек будет боготворить Диану: таково значение её имени.

Друзей у Дианы будет не просто много, а очень много. Она с лёгкостью станет центром любой компании, а её доброта и нежность не только будут привлекать людей, но и помогут Диане выстроить с друзьями действительно крепкие и долгие взаимоотношения. Диана, скорее всего, будет умело совмещать карьеру, личную жизнь и дружбу: коллеги оценят её не только как шикарного специалиста, но и как человека, который всегда поможет и поддержит.

Именно Диана ­— тот человек, в чьей сумочке точно найдётся аптечка с лекарством от простуды или парацетамолом. Она всегда рада помочь другим, но вместе с тем может позаботиться о себе сама, так как стремится к самостоятельности. В отношениях Диане будет комфортно: она подарит партнёру тепло и уют, обустроит семейное гнёздышко и в то же время не даст заскучать. У Дианы постоянно появляются новые интересные идеи семейного досуга. Тот, кто женится на девушке с именем Диана, точно не пожалеет!

Совместимость имени Диана

У Дианы лучшая совместимость с Валерием, Даниилом, Семёном, Григорием, Никитой и Константином. Фото © Shutterstock / FOTODOM / iona didishvili

Диана может позволить себе отношения с любым партнёром, но есть ряд мужских имён, которые ей идеально подходят. Впрочем, с некоторыми мужскими именами у Дианы совместимость низкая: отношения не будут натянутыми, но и абсолютного счастья в них тоже не будет. Сейчас мы перечислим эти имена.

Лучшая совместимость имени

Самая лучшая совместимость будет у Дианы с Валерием, Даниилом, Семёном, Григорием, Никитой и Константином. Мужчины с этими именами станут для Дианы верными и надёжными партнёрами, а ещё — нежными и любящими мужьями. В отношениях с Дианой у них есть все шансы раскрыть свой потенциал как в деловой, так и в творческой сфере. Диана создаст действительно принимающую атмосферу и будет разделять интересы мужа, а супруг будет отвечать ей тем же и поддерживать в любых начинаниях.

Худшая совместимость имени

При этом Ярослав, Лавр, Демьян и Павел не будут для Дианы хорошими партнёрами. Брак с носителями этих имён нельзя будет назвать счастливым. Демьян для Дианы будет слишком покорным, с Лавром может возникнуть нездоровая конкуренция, Ярослав, скорее всего, будет вызывать у Дианы небольшое раздражение ввиду его яркого темперамента, а Павел будет злить Диану ввиду своего бунтарского характера.

Знаменитости с именем Диана

Каких знаменитостей звали Дианами. Фото © Wikipedia, Wikipedia, Wikipedia

Имя Диана стало самым популярным для девочки в 2007 году в Америке. Расскажем вам о самых известных женщинах, которые гордо носят имя Диана: их на самом деле достаточно много и на Западе, и в наших широтах.

Диана Гурцкая

Диана Гурцкая, одна из лучших эстрадных певиц России. Фото © Wikipedia / Ozov Alan

Диана Гурцкая не нуждается в представлении: звезда русской популярной музыки, легендарная эстрадная певица и общественный деятель. Диана — незрячая с рождения, но это не помешало ей исполнить свою мечту и стать звездой отечественной эстрады. Предлагаем вам переслушать её хиты, например «Двое под одним зонтом» из альбома «Ты знаешь, мама». А с её первым альбомом, «Ты здесь», Диане помогали Игорь Николаев и Сергей Челобанов.

Диана Арбенина

Диана Арбенина, легендарный бессменный лидер группы «Ночные снайперы». Фото © Wikipedia / Frolzart

В июле этого года Диана Арбенина праздновала своё пятидесятилетие. Певица, поэтесса, музыкант и автор песен, она — бессменный лидер рок-группы «Ночные снайперы». Таланты Арбениной по достоинству оценила вся страна: она трижды получала премию «Золотой граммофон» — за песни «Разбуди меня», «Инстаграм» и «Рингтон».

Диана Вишнёва

Диана Вишнёва, прима-балерина Мариинского театра. Фото © Wikipedia / Dmitriy Dubinskiy

Диана Вишнёва — прима-балерина Мариинского театра, одна из лучших балерин России и мира. Всего в 18 лет она выиграла международный «Приз Лозанны», а в 20 лет уже покорила Большой театр. Лучшими её балетами эпохи Мариинки стали «Ромео и Джульетта» и «Щелкунчик».

Принцесса Диана

Принцесса Диана, завоевавшая безграничную народную любовь не только в Британии, но и во всём мире. Фото © Wikipedia / John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com

Принцесса Диана — во всех смыслах легендарная личность, суперзвезда британской короны. Жизнь Дианы трагически оборвалась в 1997 году, принц Чарльз стал вдовцом, а принцы Уильям и Гарри лишились матери. Принцесса Диана благодаря своей доброте и дружелюбному темпераменту стала королевой людских сердец, но всю жизнь страдала от слишком сильного интереса к ней со стороны папарацци.

Диана де Пуатье

Диана де Пуатье, фаворитка французского короля, положившая конец Итальянским войнам. Фото © Wikipedia / Workshop of Франсуа Клуэ

Диана де Пуатье, легендарная фаворитка французского короля Генриха II, вошла в историю как мудрый политик, сторонник французской «партии мира». Именно она уговорила короля подписать Като-Камбрезийский мир с Англией и Испанией. После смерти короля его законная жена, Екатерина Медичи, удалила Диану де Пуатье с королевского двора, и та прожила остаток жизни в своём замке Ане.

Мы рассказали вам действительно увлекательную историю имени Диана, а также поделились знаниями о значении этого имени и судьбе его носительниц. Если вас интересуют значения других имён, то в этом материале Life.ru писал о значении имени Милана.

Авторы Анна Волкова