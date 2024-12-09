Будоражат умы учёных: Какие 5 тайн истории Руси и России до сих пор не могут разгадать

История России и Руси — это не просто череда дат и имён, а сложный, многослойный пазл, в котором до сих пор зияют пустоты, а некоторые фрагменты вызывают больше вопросов, чем ответов. Откуда взялся двуглавый орёл на гербе? Какова истинная природа взаимоотношений Руси и Орды? Что скрывают замалчиваемые страницы летописей?

Истина о смерти многих исторических личностей, начиная с царевичей и заканчивая императорами, остаётся скрытой за завесой домыслов и противоречивых свидетельств. Эти и многие другие загадки будоражат умы исследователей, потому что в них скрыты понимание не только прошлого, но и ключи к осмыслению настоящего и будущего нашей страны. Поиск ответов на эти вопросы — это поиск национальной идентичности, разгадка тайн, которые могут перевернуть наше представление о русской истории. Рассказываем про главные и самые интересные загадки в истории нашей страны.

Было ли на самом деле монголо-татарское иго или это всё байки

Что мы знаем про монголо-татарское иго на Руси? Фото © Wikipedia / Иванов С.В.

Понятие «монголо-татарское иго» — это историографическая конструкция, возникшая значительно позже описываемых событий. Некоторые учёные считают, что термин «монголо-татары» сам по себе является искусственным, появившимся в XVIII веке. Слово «иго» впервые встречается в Киевском синопсисе (XV век), при этом интерпретация «освобождения от ига» относительно стояния на Угре — позднейшая. Даже Карамзин, популяризировавший этот термин, не является исключением.

Единого мнения относительно природы взаимоотношений Руси и Золотой Орды среди историков до сих пор нет. Лев Гумилёв, например, рассматривал их как взаимовыгодный союз, подчёркивая роль Орды в возвышении Москвы. Крайне радикальные взгляды Носовского и Фоменко, отождествляющие Русь и Орду и устанавливающие параллели между Батыем и Ярославом Мудрым или Тохтамышем и Дмитрием Донским, остаются предметом отдельного обсуждения.

Убивал ли Иван Грозный своего сына в действительности

Правда ли, что Иван Грозный убил родного сына? Фото © Wikipedia / Илья Ефимович Репин

А вот смерть царевича Ивана — это вообще отдельная загадочная история, окутанная мраком и домыслами. Анализ останков в 1963 году показал смертельную концентрацию яда, что словно подкинуло дров в огонь споров. Ещё раньше Победоносцев назвал репинское изображение этой сцены вымыслом. А ведь вся версия об убийстве царём собственного сына основана на словах папского легата Поссевино — человека, явно заинтересованного в очернении Грозного... Кто прав? Вопрос до сих пор открыт.

Кому на самом деле хотел завещать власть Пётр I

Тайны истории России: кому Пётр I завещал власть? Фото © Wikipedia / Франсуа Жувене

Смерть Петра Алексеевича настигла неожиданно, словно удар грома среди ясного неба. Краткая, но невыносимо мучительная болезнь не оставила ему времени даже на то, чтобы распорядиться своим наследством. Последние слова, произнесённые с хрипом, обрываются на полуслове: «Отдайте всё...». Кому? Загадка, оставленная на совести истории. В итоге трон достался Екатерине — другого претендента просто не существовало. Единственный наследник — цесаревич Алексей — был казнён по обвинению в измене, оставив после себя лишь горькое напоминание о трагическом финале императорской драмы.

Как и откуда появился двуглавый орёл на гербе и почему именно он

Откуда взялся двуглавый орёл и причём тут оккультизм. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Загадка двуглавого орла на русской государственной печати, а потом и гербе — затейливый исторический ребус. Иван III, женившись на Софье Палеолог, будто бы «импортировал» этот символ, но почему он появился на печати только спустя двадцать лет после свадьбы? Византийцы, к слову, его на государственных печатях не использовали. Зато Габсбурги — одна из наиболее могущественных монарших династий Европы — щеголяли им за полвека до этого, да и на некоторых ордынских монетах он мелькал. Не исключено, что виной всему — алхимики при дворе Ивана III, ведь двуглавый орёл был ещё и магическим символом. Случайность? Совпадение? Не думаем.

Правда ли, что Павел — это кровный сын Петра III, а не бастард

Правда ли, что Павел из династии Романовых. Фото © Wikipedia / Владимир Лукич Боровиковский

Также до сих пор нераскрытой загадкой на страницах истории России является вопрос, действительно ли Павел был сыном Петра III? Существуют сомнения, что, возможно, царевич не тот, за кого себя выдавал. Дело в том, что Екатерина и Пётр III долгое время не могли завести детей — и сама императрица как-то упоминала в своих записях, что её муж страдал от фимоза. В своих дневниках она также писала, что испытывала сильное влечение к Сергею Салтыкову, которого считают возможным отцом Павла I. Кроме того, существует народная легенда о появлении Павла I: по этой версии, Екатерина родила мёртвого ребёнка от Петра, который позже был заменён другим мальчиком.