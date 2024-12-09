Археологи обнаружили более тысячи артефактов в ходе реставрации Нотр-Дам-де-Пари

После пяти лет реставрации собор Парижской Богоматери вновь распахнул свои двери для посетителей. Это событие стало настоящим триумфом для археологов, которые под полом собора обнаружили 1035 ценных исторических артефактов. Об этом сообщает GBnews.com.

Перед началом реставрационных работ были проведены раскопки. Команда специалистов из Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) под руководством Кристофа Беснье получила разрешение на работы на глубине 40 сантиметров.

Первоначально планировалось, что раскопки продлятся пять недель. Однако, к удивлению учёных, найденные артефакты оказались настолько ценными, что исследования продлили более чем на два месяца. «Останки оказались гораздо более богатыми, чем ожидалось. Это очень впечатляет», — рассказал ведущий археолог Кристоф Беснье.

Наиболее значимыми среди обнаруженных артефактов являются фрагменты алтарной преграды XIII века, известной как леттнер или жюбэ. Эта ширма высотой около четырёх метров была украшена скульптурами на христианские темы и демонтирована в XVIII веке. Её фрагменты были спрятаны под полом собора.

Также в ходе археологических раскопок обнаружили несколько скульптурных голов и торсов, среди которых выделяется изображение Христа с высокой степенью детализации. Некоторые фрагменты сохранили следы яркой краски, что свидетельствует о высоком уровне мастерства. По мнению искусствоведа Дидье Райкера, эти находки являются одними из лучших образцов скульптуры, созданных в древности.