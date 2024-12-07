Во Франции открыли отреставрированный после пожара Нотр-Дам-де-Пари

В Париже состоялось торжественное открытие Нотр-Дам-де-Пари, отреставрированного после пожара, случившегося в 2019 году. Церемонию посетили президент Франции Эмманюэль Макрон, избранный президент США Дональд Трамп и другие политики.

«Французская нация благодарна всем тем, кто спас и отстроил собор Парижской Богоматери», — сказал в ходе мероприятия Макрон.

Церемония открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери. Видео © X / France tv

Церемония началась со звона колоколов собора Парижской Богоматери. Его двери открыл архиепископ Лоран Ульриш. Первую неделю собор будет открыт до позднего вечера. При этом реставрационные работы продолжаются, их полное завершение намечено на 2029-2030 гг.

Воспользоваться выдавшимся шансом на встречу с Макроном и Трампом решил Владимир Зеленский. Однако их встреча продлилась всего 20 минут без какого-либо совместного заявления.