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7 декабря, 17:57
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Встреча Трампа, Макрона и Зеленского завершилась спустя 20 минут

Встреча Эмманюэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Елисейском дворце в Париже. Фото © AP/TASS/Aurelien Morissard

Встреча Эмманюэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Елисейском дворце в Париже. Фото © AP/TASS/Aurelien Morissard

Встреча, в которой участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, избранный президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, завершилась всего через 20 минут после начала и не привела к официальному заявлению. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По информации СМИ, организация встречи была согласована практически сразу перед её началом.

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Напомним, что сегодня делегация избранного американского президента Дональда Трампа приземлилась в Париже. Политик собирался посетить церемонию открытия восстановленного после ужасного пожара собора Нотр-Дам, которая состоится 7 и 8 декабря. Сообщалось, что в рамках мероприятия выступит президент Франции Эмманюэль Макрон. Также вслед за Трампом в Париж прибыл и Зеленский.

Николь Вербер
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