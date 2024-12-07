Встреча Трампа, Макрона и Зеленского завершилась спустя 20 минут

Встреча, в которой участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, избранный президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, завершилась всего через 20 минут после начала и не привела к официальному заявлению. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По информации СМИ, организация встречи была согласована практически сразу перед её началом.