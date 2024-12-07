Встреча Трампа, Макрона и Зеленского завершилась спустя 20 минут
Встреча Эмманюэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Елисейском дворце в Париже. Фото © AP/TASS/Aurelien Morissard
Встреча, в которой участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, избранный президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, завершилась всего через 20 минут после начала и не привела к официальному заявлению. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
По информации СМИ, организация встречи была согласована практически сразу перед её началом.
Напомним, что сегодня делегация избранного американского президента Дональда Трампа приземлилась в Париже. Политик собирался посетить церемонию открытия восстановленного после ужасного пожара собора Нотр-Дам, которая состоится 7 и 8 декабря. Сообщалось, что в рамках мероприятия выступит президент Франции Эмманюэль Макрон. Также вслед за Трампом в Париж прибыл и Зеленский.