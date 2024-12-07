Зеленский прибыл в Париж вслед за Трампом
Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua
Владимир Зеленский прибыл 7 декабря в Париж, где он намерен провести ряд встреч с несколькими главами государств. Среди них избранный президент США Дональд Трамп, который прилетел во Францию несколькими часами ранее.
Главарь киевского режима прибыл в страну на церемонию открытия собора Парижской Богоматери, отреставрированного после пожара, который произошёл 5 лет назад. В мероприятии примут участие главы государств и правительств около 40 государств. Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал принять Трампа и Зеленского в Елисейском дворце.
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл 15 апреля 2019 года. Во время возгорания обрушились шпиль и несущая конструкция собора, но произведения искусства и реликвии, находившиеся в здании, уцелели. Возможными причинами пожара прокуратура Парижа назвала непотушенную сигарету или проблемы с электричеством.