Владимир Зеленский прибыл 7 декабря в Париж, где он намерен провести ряд встреч с несколькими главами государств. Среди них избранный президент США Дональд Трамп, который прилетел во Францию несколькими часами ранее.

Главарь киевского режима прибыл в страну на церемонию открытия собора Парижской Богоматери, отреставрированного после пожара, который произошёл 5 лет назад. В мероприятии примут участие главы государств и правительств около 40 государств. Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал принять Трампа и Зеленского в Елисейском дворце.