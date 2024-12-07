Трамп прилетел в Париж

Борт избранного американского президента Дональда Трампа приземлился в Париже. Политик планирует посетить там церемонию открытия собора Нотр-Дам, который был отреставрирован после страшного пожара. Об этом сообщает агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на представителя аэропорта.

«Дональд Трамп приземлился в Париже, чтобы посетить открытие Нотр-Дама», — сказано в публикации.

В субботу 7 декабря состоится освящение нового алтаря под звуки органа. Торжественные мессы будут проводить в течение восьми дней, чтобы посетить их могли все желающие.

Церемония пройдёт 7 и 8 декабря. На ней выступит французский президент Эмманюэль Макрон. Местные СМИ писали, что политик преисполнен гордостью, поскольку ему удалось сдержать обещание, отремонтировав пострадавший при пожаре собор за пять лет. Изначально он хотел выступить прямо внутри, но от идеи отказались, столкнувшись с резкой критикой народа.