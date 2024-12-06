Киев хочет заручиться поддержкой Трампа до его вступления в должность президента

На фоне ухудшающейся ситуации на фронте и истощения военных ресурсов, Киев пытается получить поддержку от избранного президента США Дональда Трампа ещё до его официального вступления в должность. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, военные усилия Украины начинают «демонстрировать признаки истощения», а армия ежедневно теряет позиции. В связи с этим в стране растёт обеспокоенность, что период до инаугурации Трампа, которая произойдёт 20 января 2025 года, может стать крайне сложным для Киева.

Согласно сообщению, на этой неделе украинские чиновники посетили США с целью встречи с членами команды избранного президента. Председатель Комитета по внешней политике украинского парламента Александр Мережко, который планирует посетить Вашингтон в декабре, отметил, что важно встретиться с людьми, близкими к Трампу. Издание отмечает, что Киев также выражает опасения, что после инаугурации нового президента США военная помощь Украине может быть сокращена.