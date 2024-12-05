Делегация Украины встретилась с представителями команды Трампа в США

Украинская делегация провела встречу с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа. Украина рассчитывает на поддержку от будущей администрации, сообщает Reuters.

Делегацию возглавил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. На встрече в Вашингтоне присутствовали Майк Уолтц, выбранный Трампом кандидат на пост советника по национальной безопасности, а также специальный представитель по Украине Кит Келлогг. Источник не раскрыл подробностей обсуждения.