Делегация Украины встретилась с представителями команды Трампа в США
Reuters: Ермак встретился с ближайшими советниками Трампа в Вашингтоне
Украинская делегация провела встречу с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа. Украина рассчитывает на поддержку от будущей администрации, сообщает Reuters.
Делегацию возглавил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. На встрече в Вашингтоне присутствовали Майк Уолтц, выбранный Трампом кандидат на пост советника по национальной безопасности, а также специальный представитель по Украине Кит Келлогг. Источник не раскрыл подробностей обсуждения.
Ранее в США заявили, что продвижение российских войск подталкивает Зеленского к уступкам в вопросе урегулирования конфликта на Незалежной. Согласно материалу зарубежного издания, главарь режима готов обсуждать реальные условия завершения конфликта.
Telegram / Андрій Єрмак