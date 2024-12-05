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4 декабря, 23:26

Делегация Украины встретилась с представителями команды Трампа в США

Reuters: Ермак встретился с ближайшими советниками Трампа в Вашингтоне

Украинская делегация провела встречу с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа. Украина рассчитывает на поддержку от будущей администрации, сообщает Reuters.

Делегацию возглавил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. На встрече в Вашингтоне присутствовали Майк Уолтц, выбранный Трампом кандидат на пост советника по национальной безопасности, а также специальный представитель по Украине Кит Келлогг. Источник не раскрыл подробностей обсуждения.

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Ранее в США заявили, что продвижение российских войск подталкивает Зеленского к уступкам в вопросе урегулирования конфликта на Незалежной. Согласно материалу зарубежного издания, главарь режима готов обсуждать реальные условия завершения конфликта.

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Telegram / Андрій Єрмак

Тимур Хингеев
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