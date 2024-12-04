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4 декабря, 08:05

«Новая реальность»: Армия России делает Зеленского согласным на уступки, заявили в США

RS: Активное продвижение ВС РФ подталкивает Зеленского к уступкам

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Активное продвижение российских войск подталкивает Владимира Зеленского к уступкам в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом говорится в публикации издания Responsible Statecraft.

«По мере того, как российские войска прорывают сильно укреплённую украинскую оборону в ходе своего всё более стремительного марша на Запад, рушащиеся украинские рубежи, возможно, приводят к тому, что в Киеве зарождается новая реальность», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что признание киевским режимом невозможности победы силовым путём можно лишь поприветствовать. Это гласит о том, что Зеленский готов обсуждать реальные условия завершения конфликта.

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Напомним, киевская риторика меняется день ото дня. Недавно Зеленский заявил, что готов отказаться от притязаний касательно потерянных территорий в обмен на частичное членство в НАТО. Вскоре главарь режима передумал. Он отметил, что его устроит лишь полное вступление в Североатлантический альянс и возврат утраченной земли.

Николай Рюмин
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