Зеленский заявил, что Украина не согласится на частичное членство в НАТО

Владимир Зеленский считает, что Украина не согласится на частичное членство в НАТО, поскольку это означало бы признание утраты части территорий. Об этом политик заявил во время встречи с приехавшими в Киев высшими чиновниками Европейского союза.

По его мнению, приглашение в альянс должно касаться всей страны, однако действие пятой статьи НАТО о коллективной безопасности в условиях войны не будет распространяться на всю территорию Украины. Также Киев не станет настаивать на вводе иностранных войск на свою территорию, ведь в таком случае может потерять союзников.