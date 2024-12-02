Зеленский заявил, что Украина не согласится на частичное членство в НАТО
Владимир Зеленский считает, что Украина не согласится на частичное членство в НАТО, поскольку это означало бы признание утраты части территорий. Об этом политик заявил во время встречи с приехавшими в Киев высшими чиновниками Европейского союза.
По его мнению, приглашение в альянс должно касаться всей страны, однако действие пятой статьи НАТО о коллективной безопасности в условиях войны не будет распространяться на всю территорию Украины. Также Киев не станет настаивать на вводе иностранных войск на свою территорию, ведь в таком случае может потерять союзников.
«И если я подниму вопрос о том, что нам нужны ваши войска на земле с НАТО или без НАТО, сразу же половина наших союзников прекратят свою поддержку. Вот почему я не могу рисковать», — заявил Зеленский.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский и его западные партнёры будет и дальше настаивать на «тотальной войне до последнего украинца» и максимально тянуть с выборами в Незалежной. Это для него единственный способ сохранить власть. Напомним, рейтинги Зеленского поползли вниз, из-за чего у него нет шансов быть переизбранным на следующий срок. Бесконечные ужесточения правил мобилизации также не делают чести киевскому лидеру. Понимая своё положение, он начинает менять риторику, отказываясь от прежних идей возвращения территорий.
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