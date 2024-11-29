Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился на мир с Россией без немедленного возвращения утраченных территорий в обмен на членство Украины в НАТО. Такое заявление он сделал в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем. Это то, что мы должны делать быстро», — пояснил Зеленский.

Также лидер киевского режима дополнил, что в дальнейшем он намерен работать над возвращением территорий «дипломатическим путём». Заявление о согласии на мир без возвращения утраченных территорий Зеленский озвучил впервые.