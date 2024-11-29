Зеленский впервые согласился на мир с Россией без возвращения утраченных территорий
Зеленский: Киев готов к завершению конфликта в обмен на членство в НАТО
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился на мир с Россией без немедленного возвращения утраченных территорий в обмен на членство Украины в НАТО. Такое заявление он сделал в интервью британскому телеканалу Sky News.
«Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем. Это то, что мы должны делать быстро», — пояснил Зеленский.
Также лидер киевского режима дополнил, что в дальнейшем он намерен работать над возвращением территорий «дипломатическим путём». Заявление о согласии на мир без возвращения утраченных территорий Зеленский озвучил впервые.
Недавно Зеленский уже высказывался о возможности переговоров с Москвой. По его словам, диалог между Киевом и Москвой возможен в присутствии третьей стороны и при условии, что Украина будет сильной. На данный же момент, по мнению главаря киевского режима, Украина находится в слабой позиции.