У Зеленского всё ещё надеются провести второй «саммит мира»

Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина готова провести второй саммит «по формуле мира» в ближайшем будущем. Об этом сообщает «РБК Украина».

«Благодаря активной работе с нашими партнёрами уже наработана совместная мирная рамка, которая станет основой для второго саммита мира, и Украина готова его провести в ближайшем будущем», — заявил Ермак.

Кроме того, Ермак подчеркнул, что сейчас Украина стала настолько близка к НАТО, как никогда раньше, и готова к полноправному членству в Североатлантическом альянсе. Отметим, что президент России Владимир Путин в своём июньском выступлении в МИДе подчеркнул, что отказ Украины от членства в НАТО является одним из главных условий для прекращения военного конфликта.