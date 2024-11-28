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28 ноября, 18:26

У Зеленского всё ещё надеются провести второй «саммит мира»

Ермак заявил, что Украина в ближайшее время проведёт второй «саммит мира»

Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина готова провести второй саммит «по формуле мира» в ближайшем будущем. Об этом сообщает «РБК Украина».

«Благодаря активной работе с нашими партнёрами уже наработана совместная мирная рамка, которая станет основой для второго саммита мира, и Украина готова его провести в ближайшем будущем», — заявил Ермак.

Кроме того, Ермак подчеркнул, что сейчас Украина стала настолько близка к НАТО, как никогда раньше, и готова к полноправному членству в Североатлантическом альянсе. Отметим, что президент России Владимир Путин в своём июньском выступлении в МИДе подчеркнул, что отказ Украины от членства в НАТО является одним из главных условий для прекращения военного конфликта.

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Напомним, что Ермак до сих пор требует восстановления границ 2022 года. Он заявил, что это важное условие для начала мирных переговоров с Россией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Полина Никифорова
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