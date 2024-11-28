У Зеленского всё ещё надеются провести второй «саммит мира»
Ермак заявил, что Украина в ближайшее время проведёт второй «саммит мира»
Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина готова провести второй саммит «по формуле мира» в ближайшем будущем. Об этом сообщает «РБК Украина».
«Благодаря активной работе с нашими партнёрами уже наработана совместная мирная рамка, которая станет основой для второго саммита мира, и Украина готова его провести в ближайшем будущем», — заявил Ермак.
Кроме того, Ермак подчеркнул, что сейчас Украина стала настолько близка к НАТО, как никогда раньше, и готова к полноправному членству в Североатлантическом альянсе. Отметим, что президент России Владимир Путин в своём июньском выступлении в МИДе подчеркнул, что отказ Украины от членства в НАТО является одним из главных условий для прекращения военного конфликта.
Напомним, что Ермак до сих пор требует восстановления границ 2022 года. Он заявил, что это важное условие для начала мирных переговоров с Россией.
Shutterstock / FOTODOM / Sharomka