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27 ноября, 14:01

Серый кардинал Зеленского продолжает генерировать условия для переговоров

Ермак потребовал вернуть Украине границы 2022 года для переговоров

Начало мирного процесса по украинскому конфликту возможно лишь при обязательном условии возвращения границ Незалежной к состоянию на 23 февраля 2022 года. С таким заявлением выступил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе со шведским агентством Dagens industri.

«Плодотворные переговоры возможны только тогда, когда все воюющие стороны имеют желание прекратить боевые действия. Кроме того, ситуацию необходимо вернуть хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года», — подчеркнул он.

Ермак уверен, что именно это условие сможет положить начало дальнейшему разрешению украинского конфликта.

Лавров заявил, что до дипломатического урегулирования на Украине ещё далеко
Лавров заявил, что до дипломатического урегулирования на Украине ещё далеко

Недавно немецкие депутаты из партии «Левые» обратились к властям Германии с просьбой урегулировать украинский конфликт и выдвинуть предложение о перемирии уже к Рождеству. Они уверены, что вопрос можно решить лишь снижением градуса ситуации.

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Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Николай Рюмин
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