Серый кардинал Зеленского продолжает генерировать условия для переговоров

Начало мирного процесса по украинскому конфликту возможно лишь при обязательном условии возвращения границ Незалежной к состоянию на 23 февраля 2022 года. С таким заявлением выступил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе со шведским агентством Dagens industri.

«Плодотворные переговоры возможны только тогда, когда все воюющие стороны имеют желание прекратить боевые действия. Кроме того, ситуацию необходимо вернуть хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года», — подчеркнул он.

Ермак уверен, что именно это условие сможет положить начало дальнейшему разрешению украинского конфликта.