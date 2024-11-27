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27 ноября, 05:58

«Нужна дипломатия!»: В Германии призвали обеспечить перемирие на Украине к Рождеству

Депутаты Гизи и Барч призвали Германию обеспечить мир на Украине к Рождеству

Немецкие депутаты из партии «Левые» Грегор Гизи и Дитмар Барч обратились к властям Германии с призывом разрешить украинский конфликт и предоставить предложение о перемирии уже к Рождеству. Обращение один из депутатов разместил у себя в соцсети Х.

В сообщении говорится, что Запад ухудшил положение дел, когда позволил Киеву бить вглубь России иностранными ракетами. Депутаты напомнили, что кандидат в канцлеры ФРГ от Христианского демократического союза Кристиан Мерц обещает отправить Киеву ракеты Taurus в случае избрания на должность.

«Никакого разрешения на Taurus, никакого разрешения на дальнобойное оружие — нам нужна дипломатия! Деэскалация! Прекращение огня стало бы самым важным решением для людей на Украине», — отметил депутат Барч.

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Тем временем президент США Джо Байден решил сделать киевскому режиму подарок, прежде чем уйти на пенсию. Он обратился в Конгресс с просьбой направить Украине дополнительно 24 миллиарда долларов. Этими деньгами также планируют залатать дыры в опустевшем арсенале США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Николай Рюмин
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