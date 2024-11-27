Немецкие депутаты из партии «Левые» Грегор Гизи и Дитмар Барч обратились к властям Германии с призывом разрешить украинский конфликт и предоставить предложение о перемирии уже к Рождеству. Обращение один из депутатов разместил у себя в соцсети Х.

В сообщении говорится, что Запад ухудшил положение дел, когда позволил Киеву бить вглубь России иностранными ракетами. Депутаты напомнили, что кандидат в канцлеры ФРГ от Христианского демократического союза Кристиан Мерц обещает отправить Киеву ракеты Taurus в случае избрания на должность.

«Никакого разрешения на Taurus, никакого разрешения на дальнобойное оружие — нам нужна дипломатия! Деэскалация! Прекращение огня стало бы самым важным решением для людей на Украине», — отметил депутат Барч.