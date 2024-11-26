В Белом доме пообещали оказывать поддержку Киеву «до последнего»

Администрация президента Штатов Джо Байдена, чей срок подходит к концу, сделает всё возможное, чтобы Киев получил средства, необходимые для продолжения конфликта с РФ в 2025 году и ведения переговоров о мирном урегулировании «с позиции» силы, если до этого дойдёт. Такое заявление сделал госсекретарь Штатов Энтони Блинкен во время выступления на пресс-конференции по завершению саммита G7 в Италии.

«Мы будем поддерживать Украину и Европу до последнего дня этой администрации. <...> Мы намерены сделать всё, чтобы Украина была способна либо продолжать сражаться в течение 2025 года, либо вести переговоры с позиции силы, если до этого дойдёт», — пообещал он.