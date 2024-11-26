В Белом доме пообещали оказывать поддержку Киеву «до последнего»
Блинкен: Администрация Байдена будет поддерживать Украину до своей отставки
Администрация президента Штатов Джо Байдена, чей срок подходит к концу, сделает всё возможное, чтобы Киев получил средства, необходимые для продолжения конфликта с РФ в 2025 году и ведения переговоров о мирном урегулировании «с позиции» силы, если до этого дойдёт. Такое заявление сделал госсекретарь Штатов Энтони Блинкен во время выступления на пресс-конференции по завершению саммита G7 в Италии.
«Мы будем поддерживать Украину и Европу до последнего дня этой администрации. <...> Мы намерены сделать всё, чтобы Украина была способна либо продолжать сражаться в течение 2025 года, либо вести переговоры с позиции силы, если до этого дойдёт», — пообещал он.
Госсекретарь США подчеркнул, что Киев поддерживают более 50 стран, и они не откажутся от своей позиции. Блинкен добавил, что демократы и республиканцы в обеих палатах Конгресса США одобрили выделение дополнительного финансирования Украине, и это решение было поддержано американским обществом.
Ранее в американской прессе появились сообщения о том, что выигравший выборы президента США Дональд Трамп и его команда намерены начать работать с администрацией Джо Байдена, который вскоре сложит свои полномочия, над достижением мирного урегулирования украинского кризиса в кратчайшие сроки. Позиция президента России Владимира Путина на этот счёт неизменна уже долгое время — Москва готова решать конфликт дипломатическими средствами.
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