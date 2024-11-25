Песков заявил, что Путин готов к переговорам по Украине
Президент России Владимир Путин уже неоднократно заявлял о готовности к переговорам по Украине.
Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о намерении Дональда Трампа уже в этом году работать с Джо Байденом над урегулированием ситуации.
«Вы знаете, что президент неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу», — напомнил Песков.
Напомним, ранее Fox News сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп и его команда намерены работать с администрацией Джо Байдена для скорейшего урегулирования вооружённого конфликта на Украине. Консультации решено начать ещё до конца 2024 года.
Life.ru