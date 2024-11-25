Песков заявил, что Путин готов к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин уже неоднократно заявлял о готовности к переговорам по Украине.

Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о намерении Дональда Трампа уже в этом году работать с Джо Байденом над урегулированием ситуации.