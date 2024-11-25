«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 09:02

Песков заявил, что Путин готов к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин уже неоднократно заявлял о готовности к переговорам по Украине.

Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о намерении Дональда Трампа уже в этом году работать с Джо Байденом над урегулированием ситуации.

«Вы знаете, что президент неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу», — напомнил Песков.

Стало известно, когда Трамп может начать переговоры по Украине
Стало известно, когда Трамп может начать переговоры по Украине

Напомним, ранее Fox News сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп и его команда намерены работать с администрацией Джо Байдена для скорейшего урегулирования вооружённого конфликта на Украине. Консультации решено начать ещё до конца 2024 года.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar