Стало известно, когда Трамп может начать переговоры по Украине

Дональд Трамп может инициировать переговоры по украинскому конфликту до конца этого года. Политик осознаёт, что ситуацию становится всё труднее контролировать, заявил турецкий аналитик Мехмет Чагатай Гюлер в разговоре с РИА «Новости».

«Скорее всего, Трамп может предложить сторонам конфликта принять статус-кво на поле боя. В настоящий момент статус-кво в корне выгоден России, потому что он усиливает её влияние на востоке и юге по сравнению с периодом до февраля 2022 года», — отметил Гюлер.

По словам аналитика, статус-кво не является желаемым сценарием для России. Для Москвы такое развитие событий будет означать не мирное соглашение, а лишь временное прекращение огня.