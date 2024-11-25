Стало известно, когда Трамп может начать переговоры по Украине
Аналитик Гюлер: Трамп может начать переговоры по Украине до конца года
Дональд Трамп может инициировать переговоры по украинскому конфликту до конца этого года. Политик осознаёт, что ситуацию становится всё труднее контролировать, заявил турецкий аналитик Мехмет Чагатай Гюлер в разговоре с РИА «Новости».
«Скорее всего, Трамп может предложить сторонам конфликта принять статус-кво на поле боя. В настоящий момент статус-кво в корне выгоден России, потому что он усиливает её влияние на востоке и юге по сравнению с периодом до февраля 2022 года», — отметил Гюлер.
По словам аналитика, статус-кво не является желаемым сценарием для России. Для Москвы такое развитие событий будет означать не мирное соглашение, а лишь временное прекращение огня.
Напомним, что президент США Джо Байден покинет пост в январе 2025 года, и его место займёт победитель выборов Дональд Трамп, который, как утверждается, стремится завершить конфликт в Украине. В последние месяцы своего президентства Байден разрешил Киеву использовать иностранное оружие для атак на Россию. В ответ на это российские вооруженные силы провели испытания новейшей ракеты средней дальности «Орешник» в условиях боевых действий. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Байден всеми силами пытается помешать Трампу «сдать» Украину.
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