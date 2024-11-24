Трамп ещё до инаугурации начнёт совместно с Байденом работать по вопросу Украины
Уолтц: Команды Трампа и Байдена начнут сообща работать над украинским конфликтом
Избранный президент США Дональд Трамп и его команда намерены работать с администрацией Джо Байдена для скорейшего урегулирования вооружённого конфликта на Украине. Консультации начнутся до конца 2024 года, заявил в эфире Fox News конгрессмен, будущий советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.
По словам члена Палаты представителей, Трамп твёрдо намерен добиться прекращения кровопролития. Для этого нужно решить минимум два вопроса: как усадить Россию и Украину за стол переговоров и что должно быть в их будущем соглашении о мире.
«Это именно то, над чем мы будем работать с этой [действующей] администрацией до января и после», — добавил Уолтц.
В Британии уверены, что новый раунд переговоров между Москвой и Киевом произойдёт уже в 2025 году. При этом российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности достичь целей СВО дипломатией. Такого сценария жаждут и сами украинцы. Согласно последним опросам, большая часть населения Незалежной хочет скорейшего мира.
Flickr / The White House