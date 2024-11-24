«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 19:43

Трамп ещё до инаугурации начнёт совместно с Байденом работать по вопросу Украины

Уолтц: Команды Трампа и Байдена начнут сообща работать над украинским конфликтом

Избранный президент США Дональд Трамп и его команда намерены работать с администрацией Джо Байдена для скорейшего урегулирования вооружённого конфликта на Украине. Консультации начнутся до конца 2024 года, заявил в эфире Fox News конгрессмен, будущий советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.

По словам члена Палаты представителей, Трамп твёрдо намерен добиться прекращения кровопролития. Для этого нужно решить минимум два вопроса: как усадить Россию и Украину за стол переговоров и что должно быть в их будущем соглашении о мире.

«Это именно то, над чем мы будем работать с этой [действующей] администрацией до января и после», — добавил Уолтц.

«На условиях Путина»: Стало известно о возможном «плане Трампа» на переговорах с Украиной
«На условиях Путина»: Стало известно о возможном «плане Трампа» на переговорах с Украиной

В Британии уверены, что новый раунд переговоров между Москвой и Киевом произойдёт уже в 2025 году. При этом российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности достичь целей СВО дипломатией. Такого сценария жаждут и сами украинцы. Согласно последним опросам, большая часть населения Незалежной хочет скорейшего мира.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Джо Байден
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar