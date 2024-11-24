Избранный президент США Дональд Трамп может инициировать переговоры с Украиной, основываясь на условиях, предложенных российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Guardian. Кроме того, в процессе разрешения украинского конфликта он может обратиться к Европе и Великобритании, которые могут предложить Вашингтону «что-то интересное».

«Россия всегда требовала демилитаризованной Украины... Есть люди из окружения Трампа, которые могли бы согласиться на это — особенно если Россия разорвёт военные отношения с Китаем», — говорится в материале.

Указывается, что Лондон и Брюссель обладают возможностями, чтобы предложить Дональду Трампу перспективные инициативы. Это включает в себя экономические привилегии для США, увеличение финансирования НАТО, усиление давления на Иран, вероятное участие в урегулировании конфликта на Украине, а также поддержку в предстоящих экономических конфликтах с Китаем. Если же Европа и Великобритания успешно заморозят $300 миллиардов российских активов, это создаст возможность привлечь значительное финансирование. При этом Трампу не потребуется увеличивать расходы на Украину.