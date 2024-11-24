«На условиях Путина»: Стало известно о возможном «плане Трампа» на переговорах с Украиной
The Guardian: Трамп может начать переговоры с Украиной на условиях Путина
Избранный президент США Дональд Трамп может инициировать переговоры с Украиной, основываясь на условиях, предложенных российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Guardian. Кроме того, в процессе разрешения украинского конфликта он может обратиться к Европе и Великобритании, которые могут предложить Вашингтону «что-то интересное».
«Россия всегда требовала демилитаризованной Украины... Есть люди из окружения Трампа, которые могли бы согласиться на это — особенно если Россия разорвёт военные отношения с Китаем», — говорится в материале.
Указывается, что Лондон и Брюссель обладают возможностями, чтобы предложить Дональду Трампу перспективные инициативы. Это включает в себя экономические привилегии для США, увеличение финансирования НАТО, усиление давления на Иран, вероятное участие в урегулировании конфликта на Украине, а также поддержку в предстоящих экономических конфликтах с Китаем. Если же Европа и Великобритания успешно заморозят $300 миллиардов российских активов, это создаст возможность привлечь значительное финансирование. При этом Трампу не потребуется увеличивать расходы на Украину.
Ранее Жозеп Боррель, заместитель председателя Европейской комиссии и главный дипломат ЕС, высказал мнение о том, что президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп могут провести переговоры для поиска решения украинского конфликта. Он считает, что между главами двух государств возможно достижение соглашения. Однако Боррель сомневается, что Владимир Зеленский согласится на урегулирование без участия Украины.
ТАСС / AP / Alex Brandon