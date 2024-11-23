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23 ноября, 08:27

Меркель призвала Украину не принимать решение о переговорах единолично

Решение о начале переговоров с РФ по мирному завершению украинского конфликта не должно быть единоличным правом Киева. Данным мнением в интервью газете Corriere della Sera поделилась экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Переговоры, разумеется, нельзя вести через голову Украины. Но в то же время думаю, что многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с Киевом решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение [кризиса]. Не может это решать один Киев», — считает политик.

На вопрос о том, когда примерно может начаться перегворный процесс, Меркель ответить затруднилась. Также по ходу беседы она уточнила, что не стала отказываться от «Северного потока — 2», так как это было в интересах Германии. Поддержка связей с Россией осуществлялась по политическим соображениям, так как это благоприятно сказывалось на экономическом положении страны, подытожила экс-канцлер ФРГ.

Меркель призналась, что не верила в способность Украины силой вернуть Донбасс
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Ранее Меркель объяснила, почему была против вступления Украины в НАТО. Она подчеркнула, что безопасность новых членов должна способствовать безопасности всего альянса.

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Shutterstock / FOTODOM / 360b

Мария Любицкая
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