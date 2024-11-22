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22 ноября, 13:37

Меркель призналась, что не верила в способность Украины силой вернуть Донбасс

Ангела Меркель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Ангела Меркель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что десять лет назад не верила в то, что киевский режим способен военным путём восстановить контроль над Донецкой и Луганской Народными Республиками. Она рассказала об этом изданию Der Spiegel в ответ на вопрос о том, почему выступала против поставок оружия ВСУ в 2014 году.

«Я придерживалась мнения, что у этого не было шанса на успех», — сказала Меркель.

«Грубая небрежность»: Меркель объяснила, почему была против вступления Украины в НАТО
«Грубая небрежность»: Меркель объяснила, почему была против вступления Украины в НАТО

Недавно Ангела Меркель призналась, что «самоуверенность» президента России Владимира Путина во время его Мюнхенской речи 2007 года сильно её возмущала. Особенно немецкому канцлеру не понравилась критика миссии НАТО в Сербии из уст российского президента.

Николай Рюмин
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