Меркель призналась, что не верила в способность Украины силой вернуть Донбасс

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что десять лет назад не верила в то, что киевский режим способен военным путём восстановить контроль над Донецкой и Луганской Народными Республиками. Она рассказала об этом изданию Der Spiegel в ответ на вопрос о том, почему выступала против поставок оружия ВСУ в 2014 году.