«Грубая небрежность»: Меркель объяснила, почему была против вступления Украины в НАТО

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах «Свобода. Воспоминания 1954–2021» обосновала решение, принятое в 2008 году, против ускоренного вступления Украины в НАТО. Выдержки из книги, выход которой запланирован на 26 ноября, опубликовала газета Die Zeit.

На саммите Североатлантического альянса в Будапеште, по словам Меркель, президент США Джордж Буш предлагал включить Украину и Грузию в План действий по членству в НАТО (ПДЧ), что могло бы стать шагом к их вступлению в блок. Однако Меркель и президент Франции Николя Саркози выступили против.

Меркель объяснила, что предоставление Украине ПДЧ в то время означало бы почти необратимое обязательство принять страну в НАТО. Она подчеркнула, что безопасность новых членов должна способствовать безопасности всего альянса. Учитывая возможную реакцию России, экс-канцлер посчитала такой шаг «грубой небрежностью».

«Принятие нового члена должно повысить не только его безопасность, но и безопасность самого НАТО. Я посчитала грубой небрежностью обсуждать статус ПДЧ для Украины и Грузии, не приняв во внимание точку зрения Путина», — написала Меркель.

При этом Меркель назвала достигнутый компромисс — сохранение перспективы членства для обеих стран, но отказ от их немедленного вступления в ПДЧ — важным, хотя и не лишённым недостатков.