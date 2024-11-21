Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 02:34

«Грубая небрежность»: Меркель объяснила, почему была против вступления Украины в НАТО

Меркель заявила, что в 2008 году выступала против вступления Украины в НАТО

Ангела Меркель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b

Ангела Меркель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах «Свобода. Воспоминания 1954–2021» обосновала решение, принятое в 2008 году, против ускоренного вступления Украины в НАТО. Выдержки из книги, выход которой запланирован на 26 ноября, опубликовала газета Die Zeit.

На саммите Североатлантического альянса в Будапеште, по словам Меркель, президент США Джордж Буш предлагал включить Украину и Грузию в План действий по членству в НАТО (ПДЧ), что могло бы стать шагом к их вступлению в блок. Однако Меркель и президент Франции Николя Саркози выступили против.

Меркель объяснила, что предоставление Украине ПДЧ в то время означало бы почти необратимое обязательство принять страну в НАТО. Она подчеркнула, что безопасность новых членов должна способствовать безопасности всего альянса. Учитывая возможную реакцию России, экс-канцлер посчитала такой шаг «грубой небрежностью».

«Принятие нового члена должно повысить не только его безопасность, но и безопасность самого НАТО. Я посчитала грубой небрежностью обсуждать статус ПДЧ для Украины и Грузии, не приняв во внимание точку зрения Путина», — написала Меркель.

При этом Меркель назвала достигнутый компромисс — сохранение перспективы членства для обеих стран, но отказ от их немедленного вступления в ПДЧ — важным, хотя и не лишённым недостатков.

В Белоруссии раскрыли коварный план НАТО по атаке страны с трёх сторон
В Белоруссии раскрыли коварный план НАТО по атаке страны с трёх сторон

Ангела Меркель в своих мемуарах также поделилась впечатлениями о Владимире Путине, отметив, что его уверенность в своей правоте всегда её поражала. Экс-канцлер ФРГ вспомнила выступление российского президента на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Она отметила, что хотя некоторые из заявлений Путина не были для неё чуждыми, в целом она увидела в нём человека, который всегда был готов к защите своей позиции.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Ангела Меркель
  • Украина
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar