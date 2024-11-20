В Белоруссии раскрыли коварный план НАТО по атаке страны с трёх сторон
ОНТ: На Белоруссию планируется нападение со стороны Польши, Литвы и Украины
Вооружённая оппозиция при поддержке западных кураторов планирует напасть на территорию Белоруссии сразу с трёх направлений — из Польши, Литвы и Украины. Их первой целью станут четыре региона на юго-западе республики, а конечной — захват всей страны. Об этом говорится в фильме-расследовании гостелеканала ОНТ под названием «Бесы: как хотят захватить Беларусь».
Авторы фильма утверждают, что первая волна вооружённых формирований будет состоять из местных националистов. Затем к ним примкнут иностранные наёмники и силы НАТО. Подготовкой боевиков занимаются инструкторы польского спецназа «Гром».
«Активная фаза — по отмашке в один момент границу пересекают бойцы БДК, других формирований и «хоругви» из Польши и Литвы. Четыре территории для захвата уже определены. Это выступ на самом юго-западе, как раз на стыке границ Беларуси, Польши и Украины», — сказано в расследовании.
Минску давно известно о недружественном плане соседей, заявил телеканалу начальник следственного управления КГБ республики Константин Бычек. Белоруссия проинформировала об этом польские власти, но те лишь поспособствовали усилению мер конспирации членов террористических ячеек. Теперь они маскируются под страйкбольные клубы, добавил он.
При попытке захвата страны будет применена тактика ВСУ в Брянской и Курской областях — по принципу «ударил и убежал». При этом Запад не волнует, сколько погибнет людей, потому что «боевики — это животные, зверьё без принципов, их задача убивать всех без разбору», резюмировали авторы расследования.
Напомним, что в январе 2025 года в Белоруссии пройдут президентские выборы. В преддверии голосования на территории страны стартовали командно-штабные с участием субъектов государственной системы реагирования. Этот шаг сочли необходимостью на фоне массовых беспорядков, которые охватили республики после прошлых выборов в 2020 году.
Telegram / Полк Каліноўскага