«Удержания власти нет»: Лукашенко оценил начало избирательной кампании в Белоруссии
Лукашенко: Кампания по выборам президента в Белоруссии началась нормально
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко признался, что спокойно воспринимает предстоящую президентскую кампанию в стране. Вместе с этим в беседе с журналистами он подчеркнул, что цели удержать власть у него нет.
«Потом вам скажу, почему я так спокойно воспринимаю эти выборы. Это для меня очень важно. Это фундаментально для меня. < > Никакого удержания власти, ничего здесь нет», — приводит его слова «БелТА».
Также Лукашенко признался, что нормально воспринимает участие в выборах лидеров партий. Он подчеркнул, что представители политических сил должны были о себе заявить.
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Регистрация кандидатов состоится с 22 по 31 декабря включительно. На данный момент ЦИК Белоруссии закончил принимать документы для регистрации инициативных групп в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. В их числе группы по выдвижению действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. О намерении баллотироваться на пост президента республики также объявила бывший депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анна Канопацкая.