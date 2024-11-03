«Удержания власти нет»: Лукашенко оценил начало избирательной кампании в Белоруссии

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко признался, что спокойно воспринимает предстоящую президентскую кампанию в стране. Вместе с этим в беседе с журналистами он подчеркнул, что цели удержать власть у него нет.

«Потом вам скажу, почему я так спокойно воспринимаю эти выборы. Это для меня очень важно. Это фундаментально для меня. < > Никакого удержания власти, ничего здесь нет», — приводит его слова «БелТА».

Также Лукашенко признался, что нормально воспринимает участие в выборах лидеров партий. Он подчеркнул, что представители политических сил должны были о себе заявить.