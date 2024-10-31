На выборах президента Белоруссии Лукашенко столкнётся с соперницей из прошлого

Бывший депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анна Канопацкая заявила о намерении баллотироваться на пост президента республики. Это уже её вторая попытка занять кресло Александра Лукашенко. Канопацкая баллотировалась на высший государственный пост в 2020 году, участвовала в выборах и набрала 1,68% голосов, после чего пропала из информационного поля.

«Представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Анны Канопацкой кандидатом в Президенты Республики Беларусь», — говорится в сообщении в телеграм-канале белорусского ЦИКа.

К слову, это уже не первая женщина, выразившая желание посоперничать с Лукашенко на грядущих выборах. Ранее Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова заявила, что намерена зарегистрировать инициативную группу для выдвижения своей кандидатуры на пост президента Белоруссии.