На выборах президента Белоруссии Лукашенко столкнётся с соперницей из прошлого
Соперница Лукашенко на прошлых выборах Канопацкая снова подала документы в ЦИК
Для 48-летней Анны Канопацкой это уже не первые президентские выборы. Фото © Facebook (принадлежит корпорации Meta**, признанной в России экстремистской) /anna.kanopatskaya
Бывший депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анна Канопацкая заявила о намерении баллотироваться на пост президента республики. Это уже её вторая попытка занять кресло Александра Лукашенко. Канопацкая баллотировалась на высший государственный пост в 2020 году, участвовала в выборах и набрала 1,68% голосов, после чего пропала из информационного поля.
«Представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Анны Канопацкой кандидатом в Президенты Республики Беларусь», — говорится в сообщении в телеграм-канале белорусского ЦИКа.
К слову, это уже не первая женщина, выразившая желание посоперничать с Лукашенко на грядущих выборах. Ранее Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова заявила, что намерена зарегистрировать инициативную группу для выдвижения своей кандидатуры на пост президента Белоруссии.
Президенту в Белоруссии по закону не может быть меньше 40 лет. Претендовать на пост главы государства сможет только гражданин республики по рождению. Он должен постоянно проживать в стране как минимум 20 лет перед выборами и обязан обладать избирательным правом и не иметь, в том числе в прошлом, гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного документа, дающего льготы в другой стране.