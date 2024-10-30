У Лукашенко появилась соперница в борьбе за пост президента Белоруссии
ЦИК Белоруссии получил документы о регистрации группы для выдвижения Чемодановой
Ольга Чемоданова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chemodanova15
Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова намерена зарегистрировать инициативную группу для выдвижения своей кандидатуры на пост президента Белоруссии. Она уже подала документы в ЦИК.
Претендент на пост президента Белоруссии Ольга Чемоданова подала документы для регистрации инициативной группы для выдвижения её на выборы. Фото Telegram / ЦИК Беларуси
«В ЦИК Беларуси представлены документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Ольги Чемодановой кандидатом в Президенты Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Чемодановой 47 лет, ранее она занимала пост пресс-секретаря МВД Белоруссии. Имеет звание полковник. Находится под санкциями ЕС. Родилась в Минской области, окончила Белорусский государственный университет (БГУ). Замужем, имеет двоих детей.
Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Нынешний президент республики Александар Лукашенко уже объявил о выдвижении своей кандидатуры. Он пока первый и единственный, кто занимал эту должность в стране. Также в выборах решил принять участие председатель либерально-демократической партии Белоруссии (ЛДПБ) Олег Гайдукевич. В России поддерживают кандидатуру Лукашенко, однако считают выборы лидера страны делом её народа.