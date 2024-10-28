«НАДО!»: Спортсмены, журналисты и военные присоединились к флешмобу в поддержку Лукашенко
Белорусы устроили флешмоб в знак поддержки Лукашенко пойти на выборы президента
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
В Белоруссии устроили настоящий патриотический флешмоб «НАДО» после обещаний президента республики Александра Лукашенко пойти на выборы. Ранее политик дал интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, где объявил о судьбоносном решении.
В Белоруссии устроили флешмоб в поддержку кандидатуры Лукашенко на выборах в 2025 году. Видео © Telegram / Пул Первого, Минобороны Республики Беларусь, Говорит и показывает Бобруйск, BelarusBasket @belarusbasket, АВТОЗАВОДЕЦ МАЗ
«Да, пойду. Если мои сторонники скажут, что это надо», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться вновь.
К акции присоединились трудовые коллективы, военнослужащие, спортсмены, журналисты и простые граждане. Они записали видео, где уверенно выкрикивают «Надо», призывая Лукашенко идти на выборы.
Напомним, что выборы президента в Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. Александр Лукашенко сообщил, что выдвинет свою кандидатуру. Пост главы республики он занимает с 1994 года. Политик побеждал на выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годов. В Кремле признались, что симпатии Москвы остаются на стороне Лукашенко, однако последнее слово за белорусским народом. По словам лидера республики, выборы пройдут успешно, несмотря на сложную геополитическую обстановку.