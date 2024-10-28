«НАДО!»: Спортсмены, журналисты и военные присоединились к флешмобу в поддержку Лукашенко

В Белоруссии устроили настоящий патриотический флешмоб «НАДО» после обещаний президента республики Александра Лукашенко пойти на выборы. Ранее политик дал интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, где объявил о судьбоносном решении.

«Да, пойду. Если мои сторонники скажут, что это надо», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться вновь.