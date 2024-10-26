Лукашенко: Выборы в Белоруссии пройдут хорошо вопреки провокациям Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен в том, что выборы главы государства в стране пройдут в штатном режиме и без проблем, несмотря на сложную политическую обстановку в мире и попытки Запада оказать давление на Минск. Об этом белорусский лидер рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Хорошо пройдут [выборы]. Я в этом нисколько не сомневаюсь, что мы справимся в этой сложной ситуации разобраться с этими политическими вопросами», — отметил Лукашенко.