Лукашенко: Выборы в Белоруссии пройдут хорошо вопреки провокациям Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен в том, что выборы главы государства в стране пройдут в штатном режиме и без проблем, несмотря на сложную политическую обстановку в мире и попытки Запада оказать давление на Минск. Об этом белорусский лидер рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Хорошо пройдут [выборы]. Я в этом нисколько не сомневаюсь, что мы справимся в этой сложной ситуации разобраться с этими политическими вопросами», — отметил Лукашенко.
Напомним, выборы президента в Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. Лукашенко сообщил, что выдвинет свою кандидатуру. Пост президента он занимает с 1994 года. Политик побеждал на выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годов. В Кремле признались, что симпатии Москвы остаются на стороне Лукашенко, однако последнее слово за белорусским народом.
Life.ru