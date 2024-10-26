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26 октября, 10:48

Лукашенко: Выборы в Белоруссии пройдут хорошо вопреки провокациям Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен в том, что выборы главы государства в стране пройдут в штатном режиме и без проблем, несмотря на сложную политическую обстановку в мире и попытки Запада оказать давление на Минск. Об этом белорусский лидер рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Хорошо пройдут [выборы]. Я в этом нисколько не сомневаюсь, что мы справимся в этой сложной ситуации разобраться с этими политическими вопросами», — отметил Лукашенко.

Life.ru узнал, почему Лукашенко именно в России заявил об участии в выборах
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Напомним, выборы президента в Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. Лукашенко сообщил, что выдвинет свою кандидатуру. Пост президента он занимает с 1994 года. Политик побеждал на выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годов. В Кремле признались, что симпатии Москвы остаются на стороне Лукашенко, однако последнее слово за белорусским народом.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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